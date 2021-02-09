‘Ticaretin Kadınları’ uygulaması hayata geçirildi

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Bursa İş Kadınları ve Yöneticiler Derneği (BUİKAD) ve Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) paydaşlığında yeni bir projeye imza attı. Türkiye genelindeki kadın girişimci dernekleri ve münferit kadın girişimcileri tek platformda buluşturan ‘Ticaretin Kadınları’ uygulaması erişime açıldı. Kamu ve özel sektörün satın almaları kadın girişimcilerden yapması için bilgiye erişimi kolaylaştıran mobil uygulama, kadın girişimcilerin kendi aralarında ticaret yapmalarını da destekliyor. Proje ile ilk etapta hedefi uygulamanın 40 bin kadın girişimciye ulaşılması hedefliyor.

224 dernek ve 1200 kadın girişimci kayıtlı

Uygulamanın temel özelliklerinden biri ise kadınların kamu ihalelerinden haberdar olmasını kolaylaştırmak. Tüm kamu ihaleleri bir linkten ulaşılabilir hale geliyor. Ayrıca uygulama kadın girişimcilerle ticaret yapmak ve satın alımlar yapmak isteyen erkekler üyelere de açık. Kadın girişimcilerin hem işlerini hem de pazarlarını geliştirmelerine olanak sağlayan uygulamada kadın girişimciler için girişimci destekleri hakkında bilgiler, etkinlikler, rol model hikâyeleri yer alıyor. Kadın girişimcilerin tek noktadan tüm gerekli bilgiye erişimlerine isteyen uygulamada şehir, sektör, ürün ve firma bazlı aramalar yapılarak kadın girişimcilerin ürün ve hizmetlerine hızlıca ulaşılabiliyor.

AB Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın desteğiyle hayata geçirilen ve ‘İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’ projesi kapsamında hazırlanan Ticaretin Kadınları mobil uygulaması, AppStore ve PlayStore’dan indirilebilir. Uygulamaya 10 günde Türkiye genelinde toplam 224 dernek ve 1200 kadın girişimcinin kayıtlı oldu. Kayıtlar devam ediyor.

Kadından al-malı, memleket kazanmalı!’

Toplantının açılışında konuşan KAGİDER Başkanı Emine Erdem, kadın girişimciler için pazara erişimin önemli konulardan biri olduğunu ifade ederek, dünyada en büyük pazar kamu alımları olduğunu hatırlattı. Bu uygulama ile kamu ihalelerinden vurgu yapmak istediklerini kaydeden Erdem “Yazık ki kamu alımlarının yalnızca yüzde 1 kadın girişimciler tarafından imzalanıyor. Bu konuda kadın girişimcilere öncelik verilmesi için kamu ihalelerin yasa önerisinde bulunduk, taslağı hazırladık” dedi.

Pandemiden çıkış, ekonomik toparlanma ve teknolojik dönüşüm süreçleri birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade eden Erdem, şunları anlattı: “Bu süreçten kadını dışarıda bıraktığımız bir senaryo ile çıkmak ise mümkün değil. Türkiye’de ihracat yapan kadınların oranı yüzde 7, kadın işverenlerin oranı da yüzde 13… Kamunun, özel sektörün ve ilgili STK’ların bu süreçlerin yönetiminde kadınların ekonomiye eşit katılımları perspektifini korumaları çok önemli… Bugün burada ‘Kadından al-malı, memleket kazanmalı’ diyerek kamu ve özel sektöre satın alımlarında daha fazla kadın tedarikçi ile çalışmaları için çağrıda bulunuyoruz. Artık elimizin altında tüm kadın tedarikçilere şehir, sektör, firma ve ürün bazlı arama yaparak hızlıca ulaşabilecekleri bir uygulama var.”

‘Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir’

BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, pandemi sürecinin kadınlar üzerindeki etkisine dikkat çektiği konuşmasında “Eski ya da yeni 'normal' ayırt etmeksizin, biliyoruz ki kadınlar güçlendikçe ekonomi iyileşecek, kadın girişimciliği yaygınlaştıkça ve kadın istihdamı arttıkça ekonomik ve sosyal olarak güçleneceğiz. İş hayatında eşitlik sağlanamazsa 2030 yılında küresel ekonomik kaybın 1 trilyon doları bulması öngörülürken eşitlik sağlanması halinde kazancın 13 trilyon dolar olacağı belirtiliyor. BUİKAD olarak her zaman söylediğimiz gibi Kadın güçlenirse, Türkiye güçlenir” dedi.

‘Türkiye’nin kadınlarından oluşan bir ticaret ağı kurduk’

KAİSDER Başkanı Göknur Atalay ise “Kadın girişimcilerimizin kamu ihalelerinden haberdar olmadığını ya da girmeye çekindiklerini gördük. İş birliği yaparak cesaretlenebileceklerini vurguladık. Bu projemizde üç sivil toplum örgütü olarak el ele vererek Türkiye’yi kapsayan bir bütün oluşturmak hedefiyle yola çıktık. Ticaretin Kadınları’nda ülkemizin değişik sektörlerinden kadınları bir araya getirerek bir ticaret ağı kurulması planlandı. Bu amaçla hazırlanan bu portala geçen hafta kayıt olan reklam ajansı sahibi bir KAİSDER üyemiz kayıt olduktan 2 gün sonra farklı bir ilimizden aranarak iş bağlantısı yapmıştı. Bu güzel örneklerden yola çıkarak projemiz hedefine ulaşmaya devam ediyor.” diye konuştu.