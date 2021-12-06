tiplay studio, Seri A yatırım turunu tamamladı

Türkiye girişimcilik ekosistemi yakaladığı büyüme performansını yeni yatırımlarla sürdürüyor. Son olarak oyun geliştirme ekosistemi tiplay studio, Re-Pie Portföy’ün öncülük ettiği Seri A yatırım turunu tamamladı.

tiplay studio, 25 milyon dolarlık değerleme üzerinden yapılan yatırım turunda 500 bin dolarlık yatırım aldı. Elde edilen finansman yeni işe alımlar, stüdyoların yenilenmesi ve oyun girişimi ivmelendirme programı oFON'un büyümesinde kullanılacak. Turun diğer yatırımcıları ise Kerim Kotan ve Saruhan Tan oldu.

Özellikle tiplay studio tarafından geliştirilen bir teknoloji olan ve dünyanın ilk uzaktan oyun geliştirme platformu olan Online WorkSpace'in (OWS) teknik ve operasyonel özelliklerinin iyileştirilmesi için kaynak aktarılması planlanıyor. Böylece şirketin ürün yelpazesinin ve ekosistemdeki dijital ayak izinin daha da geniş bir alana yayılması hedefleniyor.

“Kaynak ile yeni oyunlar üreteceğiz”

Seri A yatırım turuna ilişkin açıklama yapan tiplay studio CEO'su ve Kurucu Ortağı Mehmet Umut Ermeç, “Bu yatırım farklı tür ve platformlarda faaliyet gösteren stüdyolarımızı ve ivmelendirici programımızı güçlendirmemize imkân vererek harika yeni oyunlar üretmemizi sağlayacak.” dedi.

tiplay studio Kıdemli Yönetim Kurulu Danışmanı ve Yatırımcısı Kerim Kotan ise, “tiplay studio, oyun geliştirme alanında büyük bir bölgesel ekosistem ve güç merkezi olmak için beklentilerin çok ötesinde bir performans sergiliyor. Değerlemesini kuruluşundan bu yana 100 katın üzerinde artırmış olmasından dolayı gerçekten gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

“Oyun sektöründe öncü olacak”

Re-Pie Portföy Yönetimi Genel Müdürü Alim Telci de, “Oyun sektörü, Türkiye'nin ciddi rekabet üstünlüğü yakaladığı bir alan. tiplay studio’nun oyun geliştirme ve iyi performans sergileme konusunda geliştirdikleri OWS platformu ve oFON bünyesindeki ivmelendirici programı ile sektörde öncü olacağına inanıyoruz.” diye konuştu.