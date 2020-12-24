"TOYP - Türkiye'nin 10 Başarılı Genci" belli oldu

Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen ve dünyanın üçüncü büyük sivil toplum organizasyonu olarak gösterilen JCI (Junior Chamber International), 1983 yılından bu yana düzenlediği 'Ten Outstanding Young Persons of the World'un Türkiye ayağı olan ‘TOYP - Türkiye'nin 10 Başarılı Genci' 2020 yılı sonuçlarını çevrimiçi ödül töreni ile kamuoyuna açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Türkiye Derneği adına JCI İstanbul Şubesi tarafından 26 yıldır gerçekleştirilen "TOYP -Türkiye'nin 10 Başarılı Genci" projesi, toplumsal gelişime önemli katkıları bulunan Türk gençlerinin çalışmalarını görünür kılmayı, onları daha duyarlı birer vatandaş olmaları yönünde teşvik etmeyi amaçlıyor. 26 sene önce Türkiye'de başlayan “Türkiye'nin 10 Başarılı Genci” programı, bu süre içerisinde alanında başarılı işlere imza atan birçok Türk gencini dünya sahnesine taşıdı.

2 bin kişinin katılım gösterdiği, 2020 JCI İstanbul Şube Başkanı Gökhan Barışkan, 2020 JCI Türkiye Senato Başkanı Burak Güner ve 2020 JCI Türkiye Başkanı Altuğ Türkdalı’nın konuşmalarıyla başlayan Gala Gecesi, her kategori birincisinin katılımcılara tanıtılması ve online olarak gala törenine katılımları ile devam etti. Sanatçı İlhan Şeşen'in online müzik dinletisi yaptığı gecede, Kültürel Başarı kategori birincisi Cem Esen ise online piyano resitali gerçekleştirdi.

2020 TOYP Türkiye'de 'İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik'te Hazel Topçu; 'Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi'nde Onursal Adıgüzel; 'Bilimsel Önderlik'te Doç. Dr. Ceren Yarar Fısher; 'Kültürel Başarı'da Cem Esen; 'Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik'te Ece Gözen; 'İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı'da Murat Turgut; 'İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet'te Mehmet Atakan Foça; 'Fen ve Teknik Gelişme'de Doç. Dr. Aydan Dağ; 'Kişisel Başarı'da Hande Arı ve 'Tıbbi Yenilik ve Buluşlar'da Dr. Öğretim Üyesi Fatih İnci birinci oldu. JCI Türkiye Senato Ödülü ise Karsu Dönmez'in oldu.

2020 yılı TOYP Türkiye Birincileri, ayrıca 2021 yılında gerçekleşecek olan ‘TOYP Dünya Finali’nde,Türkiye’yi temsil ederek başarılarını uluslararası platforma taşıma şansına sahip olacak.

"Takdir edilmeyi bekleyen yüzlerce gencimiz var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen 2020 JCI İstanbul Şube Başkanı Gökhan Barışkan, "Beyin göçünün önemli bir tehdit olduğu ülkemizde, harika işler başaran ve keşfedilmeyi, takdir edilmeyi bekleyen yüzlerce gencimiz var. 26 yıldır coğrafyamızdaki onlarca değişkene rağmen istikrarlı bir şekilde ülkemizdeki 10 başarılı genci seçen, onları onore eden ve bunu hiçbir ticari kaygı gütmeden tamamen sponsorlar vasıtasıyla, gönüllülük esasına göre yapan tek organizasyon TOYP ödülleridir. Bu organizasyonun bir parçası olmak, bu organizasyonu düzenleyen kuruma başkanlık etmek şahsen benim için gurur verici. Her sene seçtiğimiz 10 başarılı gencimizin başarılarıyla diğer gençlerimize de ilham vermesi ve bayrağımızı gururla dalgalandırması en büyük temennimiz.” dedi.