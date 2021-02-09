TRAI ekosistemindeki yapay zeka girişimi sayısı 164’e ulaştı

Yapay zeka ekosisteminin tüm paydaşlarının bütüncül olarak gelişmesini ve sürdürülebilirliğini desteklemek, kişi ve kurumlar arasında işbirliklerini, kapasite ve ticarileşme oranının artmasını sağlamak amacıyla çalışan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), 2021 yılı Şubat ayı 'Girişimler Haritası’nı yayınladı.

Şubat 2021 haritasında; "Görüntü işleme" (47 girişim), "Öngörü ve Veri Analitiği" (21 girişim), "Arama Asistanı ve Arama Motoru (6 girişim), "Doğal Dil İşleme" (16 girişim), "Chatbot ve Diyalogsal Yapay Zeka" (17 girişim), "Makine Öğrenmesi" (32 girişim), "Optimizasyon" (9 girişim), "Otonom Araç" (6 girişim), "Robotik Süreç Otomasyonu" (7 girişim) ve "Akıllı Platform Alanı" (3 girişim) gibi 12 farklı alanda çalışmalar yapan 164 gişim yer aldı.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nden (TRAI) yapılan açıklamaya göre, 2020 Kasım ayında yayınlanan TRAI Girişimler Haritası'nda 145 girişim bulunurken, bu sayı, Şubat 2021'de 164’e ulaştı. 2020 yılı içerisinde kapanan 8 girişim ise haritadan çıkarıldı.



Son yıllarda TRAI ekosistemi önemli ölçüde büyüdü

Verilen bilgiye göre, girişimcilik ekosisteminin geliştiği, yapay zeka çalışmalarının hız kazandığı son yıllarda Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ekosistemi önemli ölçüde büyüdü. Kurulduğu 2017 yılını 24 girişimle tamamlayan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin 2018'de 28 şirket desteği, 9 teknoloji iş ortağı ve ekosistem haritasında 64 girişimi bulunuyordu. Görüntü işleme, doğal dil işleme, otonom araç, chatbot, ses tanıma, öngörü ve analitik gibi konularda çalışmalar yapan girişimlerin sayısı 2019'da 75’e çıktı.

2020 yılı Mart ayında ise özel sektörün yapay zekaya olan ilgisi, artan yatırım ve destek imkanlarıyla birlikte yapay zeka girişimleri değer yaratmaya, etki alanını geliştirmeye devam etti ve 112’e rakamına ulaştı. Haritadaki girişim sayısı 2020 yılı Temmuz ayında 134'e, Kasım'da ise 145'e ulaştı.