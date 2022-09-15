TruKKer, C serisi turda 100 milyon dolar yatırım aldı

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'nın önde gelen dijital nakliye platformlarından TruKKer, C serisi yatırım turunda yeni yatırım aldı. Mubadala Investment Company'nin devam etmekte olan yatırımına ek olarak Suudi Arabistan merkezli Riyad Valley Capital, Mısırlı Reliance Group, Irak merkezli March Holding ve alternatif yatırım şirketi lnvestcorp’tan 100 milyon dolarlık finansman sağladı. 2016 yılında kurulan şirket, bu yılın Mart ayında 96 milyon dolarlık seri B yatırımı almıştı.

Toplam 8 ülkede faaliyet gösteren TruKKer’ın almış olduğu bu son yatırım, şirketin Ortadoğu’daki ana pazarları ile Türkiye ve CIS bölgesindeki yeni pazarlarda teknolojik anlamda gerçekleştirdiği bir dizi iyileştirme, genişleme ve büyümenin ardından geldi.

TruKKer, yatırım ile büyümeyi ve mevcut pazarlarda ağını genişletmeyi planlıyor. Yük sahibi ile araç sahibini aynı platformda buluşturan şirketin hedefinde ayrıca yük taşımacılığı ağının otomasyonuna önemli ölçüde katkı sağlayacak yeni fikirler üretmek de bulunuyor.

Türkiye’deki cirosu 2 katına ulaştı

Türkiye pazarına geçtiğimiz yıl giriş yapan ve bir yılda cirosunu Mayıs itibarıyla 2’ye katlayan TruKKer Türkiye, 2022 yılı sonunda mayıs ayında ulaştığı cirosunu 2’ye katlayarak büyümeyi amaçlıyor. Şirket, Türkiye içindeki ve dışındaki ofislerinin sayısını artırarak, hali hazırda güçlü olduğu Ortadoğu coğrafyası ile birlikte üretici konumundaki Çin, Hindistan gibi ülkeleri batı ile bağlayan lojistik ağının en büyük dijital platformu olmaya aday.

Teknolojik, finansal ve operasyonel büyümeye devam

TruKKer’ın aldığı son yatırımı değerlendiren TruKKer Kurucusu ve CEO’su Gaurav Biswas, “TruKKer, yeniçağ teknolojisi ile bu teknolojiden güç alan operasyonel mükemmelliğin benzersiz bir birleşimidir. Emin adımlarla ilerleyerek, son beş yıl içinde kilit pazarlarımızda en büyük operatörler arasına girmeyi başardık. Investcorp dâhil birçok saygın global yatırımcının bu zorlu fon yaratma ortamında sağladıkları finansal destek, büyüme stratejimize net bir şekilde güven duyulduğunun göstergesidir. Bu ek büyüme sermayesi desteğiyle, tüm yatırımcılarımız ve paydaşlarımız için önemli bir değer yaratmak istiyoruz. TruKKer, bu pazar fırsatını değerlendirmek için teknolojik, finansal ve operasyonel anlamda güçlü bir şekilde konumlanmaya devam edecek.” dedi.

“Türkiye üzerinden yaptığımız ticareti büyüteceğiz”

TruKKer Türkiye Genel Müdürü Hakan Arıkan da teknoloji yatırımlarına devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: “TruKKer'ın güçlü teknoloji ekibi, en başından beri bu sektörde yaygın olan kritik performans ve güvenilirlik sorunlarını çözmek için verilerin gücünü akıllı bir şekilde kullanmaya odaklandı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın ilk dijital yük toplama ve en büyük lojistik ağına sahip olmakla birlikte her gün gelişen teknolojiyi yeni nesil lojistik ekosistemini inşa etmek üzere sınırları sürekli zorluyoruz. Seri C turunda elde ettiğimiz bu başarıyla birlikte teknoloji yatırımlarımızı artırıp Türkiye üzerinden ve komşu ülkelerden yaptığımız ticareti daha da büyüteceğiz.”