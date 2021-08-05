Türk girişim ekosistemine yapılan yatırımlar 7 kat arttı

Türkiye girişim ekosistemi yakaladığı büyüme ivmesini bu yılın ilk yarısında da sürdürdü. StartupCentrum tarafından hazırlanan ‘2021 1. Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’na göre, 2019’un ikinci yarıyılından 2021’in ilk yarıyılına kadar geçen 1,5 yılda yatırım sayısı iki kat arttı.

Yatırım miktarları incelendiğinde, önceki yarıyıla göre 7 kat artışla ekosistem tarihinin bir yarıyılda ulaştığı en yüksek yatırım miktarına ulaşıldı. Ekosistemdeki mevcut artışın sürmesi durumunda gelecek yıl 2 milyar dolarlık bir yatırım miktarına ulaşılacağı öngörülüyor.

Oyun sektörü zirveye yerleşti

Rapor göre, 2020 yılının yaz aylarına kadar girişim ekosisteminin lider sektörü finans olurken, yapılan yatırımlarla oyun sektörü son bir yılda en çok yatırım alan alanlardan biri oldu. 2021’in ilk yarısında gerçekleştirilen toplam yatırımların yüzde 34’ünü çeken oyun sektörü, finansı geride bırakarak zirveye yerleşti.

Oyunlar 236 milyon dolar yatırım aldı

Oyun sektörünün 2021'in ilk altı ayında 236 milyon dolar yatırım çektiğini söyleyen IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Türkiye’deki girişimlere verilen yatırım desteğinin yaklaşık üçte biri oyun sektörüne yapıldı. Türk oyun sektörü, yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini daha fazla çekmeye başladı. 2021 yarıyılında 20 oyun girişimi yatırım aldı. Bu umut verici rakamların daha da artması girişimcilerin sektöre kazandırılmasıyla mümkün olacak.” değerlendirmesini yaptı.