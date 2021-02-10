Türk girişim ‘makromusic’, ilk yatırımını aldı

İstinye Üniversitesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Ataberk Özaydın’ın CEO’su olduğu makromusic uygulaması, henüz sekizinci ayında 1.4 milyon indirmeye ulaştı.

Tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan 9 kişilik bir ekip tarafından kurulan ve "müziğin sosyal medyası" olarak anılan makromusic, melek yatırımcı Ömer Erkmen’den 2 milyon dolar değerleme ile ilk yatırımını aldı.

makromusic'ten yapılan açıklamaya göre, müzik zevki benzer olan ve aynı anda aynı müziği ya da podcasti dinleyen kişilerin eşleşip tanışabilmesine olanak tanıyan uygulama, kullanıcıların favori sanatçı ve müzikleri hakkında paylaşım yapabilmesine imkan sunuyor.

Hedef ‘makromusic’i global bir marka haline getirmek

Açıklamada görüşlerine yer verilen makromusic CEO'su Ataberk Özaydın, “Bu yatırım son değil, yeni bir başlangıç. makromusic’i global bir marka haline getirmek istiyoruz. Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olmasını hedeflediğimiz makromusic’i, uluslararası bir sosyal eşleşme uygulaması haline getirmek istiyoruz. Başarılı olacağımıza inancımız tam.” ifadelerini kullandı.