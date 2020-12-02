Türk girişim Twin, 1,5 milyon poundluk yatırıma ulaştı

Çift kanatlı girişimcilik ekosistemi Young Guru Academy (YGA) girişimlerinden Twin, Avrupa’nın en büyük yatırım bazlı kitlesel hisse fonlama platformlarından biri olan Seedrs aracılığı ile 2020 yılı Ekim ayında başlattığı ara yatırım turunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, büyümesini globalde de hızlandırmak için Londra’dan dünyaya açılan Twin, yatırımcı Erdal Durukan’ın ve Erdinç Uçan'ın liderliğini üstelendiği yatırım turunda hedefini yüzde 200 aşarak, toplamda 1,5 milyon pounda ulaştı. Böylece Twin, başta İngiltere, Fransa, İspanya, ve Hollanda olmak üzere 25 farklı ülkeden, 390 farklı yatırımcıyı ve Ero Strategy gibi uluslararası şirketlerin yatırım fonlarını portföyüne ekledi.

Hedef, dünyanın en büyük dijital K12 platformu olmak

Verilen bilgiye göre Twin, şimdiye kadar 400 bin çocuğa ve bin 200 okula ulaştı. Perakendede 15 farklı ülkede, 35 satış kanalı üzerinden 6 farklı Twin seti satılıyor. Twin, şubat ayında Twing mobil uygulamasını ücretsiz olarak canlıya aldı, organik büyüme ile 60 bin çocuğa ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı ve YGA iş birliğiyle hayata geçirilen "Bilim Seferberliği" kampanyasıyla bugüne kadar 800 dezavantajlı köy okuluna Twin setleri ulaştırıldı.

Rolls-Royce, Ford, Boeing gibi küresel şirketlerin global STEM partneri olan Twin, eğitim dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Bett Awards’u kazanarak Endeavor’ın ülke adayı olarak seçildi. İçeriklerini Imperial College London, UCL gibi eğitim kurumları ile birlikte geliştiren Twin, dünyanın en büyük dijital K12 platformu olmayı hedefliyor.

“390 yatırımcı hayalimize ortak oldu”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Twin kurucu ortağı ve CEO’su Asude Altıntaş, kitlesel fonlamanın önemini ve kaynağı nereye kullanacaklarına ilişkin şunları söyledi: “Kitlesel fonlamanın bizi en çok heyecanlandıran yanı, dünyanın dört bir yanından 390 yatırımcının hayalimize ortak olmasıydı. Bu yatırımı Twin’in uluslararası büyümesini hızlandırmak için kullanacağız. Twin olarak tüm dünyadaki çocuklara, insanlığa faydalı teknolojiler üretecek beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi.