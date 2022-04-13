Türk start-up’lar ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık yatırım aldı

StartupCentrum'un ‘2022 Birinci Çeyrek Türkiye Startup Eksosistemi Yatırım Raporu’na göre, bu yılın ilk çeyreğinde Türk start-up’larına yapılan toplam yatırım tutarı 1,28 milyar dolar oldu.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde 61 yatırım yapılırken girişim başına düşen yatırım miktarı 25,5 milyon doları buldu. Yatırım alan 61 girişimin içinde, geçen yıl aldığı yatırımla değerlemesi 1 milyar doları aşan Insider ile Türkiye'nin unicorn’larından Getir ve Dream Games de yer aldı.

Oyun girişimleri bu yılın ilk çeyreğinde de öne çıktı

Geçen yıl aldıkları yatırımlarla dikkati çeken oyun girişimleri bu yılın ilk çeyreğinde de öne çıktı. Söz konusu dönemde 8 oyun girişimi toplam 330 milyon dolarlık yatırım aldı. Ayrıca, oyun sektöründe girişim başına düşen yatırım miktarında da artış gözlendi.

Oyun sektöründen sonra en çok yatırım alan sektör 8 girişimle finans olarak belirlendi. Bu alanda yatırım alan girişim sayısı fazla olsa da yatırım miktarı toplam 15 milyon dolar düzeyinde kaldı. Yapay zeka alanında yatırım alan girişim sayısı 6 olurken bunların çektiği yatırım tutarı ise 122 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yatırımın 1,27 milyar doları İstanbul'daki girişimlere

Yatırım alan start-up’ların illere göre dağılımına göre, yılın ilk 3 ayında İstanbul'dan 50, Ankara'dan 7, İzmir'den 2, Adana ve Manisa'dan 1'er girişim yatırım aldı. Yatırım tutarının neredeyse tamamını 1,27 milyar dolar ile merkezi İstanbul'da bulunan şirketler elde etti.

Bu dönemde start-up’lara yatırım yapan 231 yatırımcının 36'sının yabancı olduğu görüldü. ABD'den 17, Birleşik Krallık'tan da 7 yatırımcı Türk start-up’larına yatırımda bulundu.

Geçen yıl genelinde toplam 1,56 milyar dolar yatırım alan Türk girişimlerinin yılın ilk 3 ayında bu tutarı yakalaması, 2022 geneli için beklentileri artırdı.