Türk start-up'lar ilk çeyrekte 508,5 milyon dolar yatırım aldı

KPMG Türkiye, 212 iş birliği ile ‘Türkiye Start-up Yatırımları Raporu’nun üçüncüsünü açıkladı. Girişim ekosisteminin 2021 yılının ilk çeyreğindeki performansını ortaya koyan rapora göre Türkiye girişim ekosistemi bu çeyrekte, 508,5 milyon yatırım hacmine sahip 60 işlemle, 2020 yılındaki toplam yatırım tutarının 3,5 katından fazlasına erişerek tüm zamanların en yüksek yatırım miktarına ulaştı. Getir, iki farklı işlemde elde ettiği 428 milyon dolarlık yatırım ile toplam hacmin yüzde 84’ünü oluşturdu.

10 işlemin üçü oyun sektöründe

Rapora göre yılın ilk çeyreğindeki önemli hareketler şöyle:

• Getir, Ocak 2021'de Cranckstart Vakfı önderliğindeki B Serisi turunda 128 milyon dolar ve Mart 2021'de dünyaca ünlü Sequoia Capital ve Tiger Global Management liderliğindeki C Serisi'nde 300 milyon dolar topladı. Toplam 428 milyon dolarlık bu iki işlem, Türkiye’deki girişim yatırımlarının yüzde 84’ünü oluşturdu. 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, en çok yatırım yapılan Türk şirketi ünvanını alarak unicorn oldu.

• 2021’in ilk çeyreğinde en fazla yatırım çeken ana Getir işlemlerinin de etkisiyle teslimat & lojistik olurken, en çok işlemin gerçekleştiği dikeyler ise oyun, fintech, medya ve SaaS (hizmet olarak yazılım) oldu.

• İlk çeyrekte gerçekleşen 10 işlemden üçü oyun sektöründe yapıldı. Dream Games, Şubat 2021'de İngiltere ve ABD merkezli kurumsal yatırımcılardan gelen 50 milyon dolarlık Seri A yatırımı topladı.

• Satın almada mega çıkışlar olmasa da işlem hacmine göre en büyük 10 işlemden dördü satın alma tarafında gerçekleşti. Bu çeyrekte gerçekleşen en büyük satın alma işlemi medya şirketi BluTV’nin yüzde 35,09’luk hissesinin, Discovery Communications Europe tarafından 20 milyon dolara satın alınması oldu.

• Türkiye, işlem hacmi büyüklüğü açısından Avrupa'da 10’uncu, MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde ise ikinci sırada yer aldı. Ayrıca İstanbul, işlem hacmi büyüklüğüne göre Avrupa şehirleri arasında yedinci sırada yer aldı.

• Başlangıç seviye işlemleri, 2021 yılının ilk çeyreğinde 54 işlem sayısı ile ekosisteme hakim oldu. Öte yandan geç dönem VC işlemleri, Getir işleminin etkisiyle işlem hacmini sıralamasında ilk sırada yer aldı.

"Yeni rekorlar kırıldı"

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, pandemiyle artan dijital platformlara ilginin devam ettiğini söyledi. Kaçmaz, “Türkiye yatırım ve start-up ekosistemi, geçen yıl tarihinin en yüksek yatırım faaliyetine tanık olmuştu. 2021’in ilk üç ayındaki işlemlerle yeni rekorlar kırıldı. İlk çeyrekteki yatırımlar girişim ekosisteminin büyümeye devam edeceğini gösteriyor. Başlangıç seviyesi işlemleri işlem adedi bazında çoğunluğu oluştursa da, Getir’in son turda aldığı toplam 300 milyon dolarlık yatırım, geç dönem VC yatırımlarında da Türk girişimlere ilgiyi teyit etmesi açısından önemli.” dedi.

212’nin kurucu ortağı Ali Karabey, start-up yatırımlarına ilişkin, “2021’in ilk çeyreğinde 60 girişimin aldığı toplam yatırım, 2020 senesinde alınan yatırımın yaklaşık 3,5 katına çıktı ve son 10 yılın rekorunu kırarak 509 milyon dolara ulaştı. Getir, 2021'in ilk çeyreğinde 428 milyon dolarlık yatırım aldı ve Türkiye'nin ikinci unicorn'u oldu. Ekosistemin hızla büyüdüğünü görmek umut verici.” değerlendirmesinde bulundu.