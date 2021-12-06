Türk Telekom PİLOT’tan 10 milyon TL'lik nakit destek

Türk Telekom’un hayata geçirdiği kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT’un 9. dönemi tamamlandı.

Bu dönemde PİLOT programından mezun olan 18 girişim, 6 Aralık’ta çevrim içi düzenlenen PİLOT Demo Day etkinliği ile tanıtıldı. Ağırlıklı olarak yapay zekâ odaklı, nitelikli ve özgün teknolojiler geliştiren ekiplerin oluşturduğu 18 girişimin her biri 200’er bin TL nakit desteğin sahibi oldu.

PİLOT’a seçilen 18 ekip, üç ay süresince Türk Telekom’un geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom’un iş bağlantılarına erişim olanağı buldu. Programdaki çeşitli eğitimlere katılan ekiplerden seçilen Arcanor, Cameralyze ve Myth, dünyanın en büyük inovasyon ve girişim sermayesi platformlarından Plug and Play’in dört haftalık Amerika programına katılmaya hak kazanarak, fikirlerini dünya çapındaki yatırımcılara tanıtma ve global şirketlerle iş birliği yapma imkânı elde etti.

PİLOT’tan mezun sayısı 91’e ulaştı

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini büyütmek ve sektörümüze değerli paydaşlar kazandırmak için hayata geçirdiğimiz PİLOT programı ile girişimleri desteklemeyi sürdürüyoruz.” dedi. POLİT’tan mezun sayısının 91’e ulaştığını bildiren Ünal, girişimlere sağladıkları nakit desteğinin de yaklaşık 10 milyon TL’ye yükseldiğini söyledi.

Sağlık, enerji ve eğitim alanlarındaki yatırımlarıyla yeni ‘unicorn’lar ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ünal, şunları kaydetti: “Yakın zamanda yapay zekâ ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Syntonym, Optiyol, QuantWifi ve B2Metric olmak üzere 4 yeni girişime daha yatırım yaptık. Böylece TT Ventures ile yatırımcısı olduğumuz girişim sayısını 8’e çıkararak bu alandaki portföyümüzü ikiye katladık. Yatırımlarımızın 4’ü yine PİLOT programımızdan mezun olan yapay zekâ temelli çözümler üreten şirketler. İş hacimleri ve istihdama katkılarıyla da gurur kaynağımız olan PİLOT mezunu girişimlerin bu yıl sonunda sağladıkları istihdamın 1,500’e yaklaşmasını bekliyoruz. İngiltere’den Amerika’ya, Hindistan’dan Pakistan’a, Kore’den Japonya’ya kadar küresel arenadaki faaliyetlerle göğsümüzü kabartan mezunlarımızın aldıkları toplam yatırım tutarı da 16 milyon doları geçti. Yatırımlarımızı odak alanlarımızda yer alan sektörlerdeki yenilikçi ürünlere yönlendirerek hem ülke ekonomisi hem de Türk Telekom için değer üretmeyi sürdüreceğiz.”



Üç ay süren programın tamamlanmasıyla PİLOT’tan mezun olan girişimler şöyle:

Adnsafe: Reklam doğrulama hizmeti sunan çözüm

Agrovisio: Akıllı tarım uygulaması

Arcanor: Yapay zekâ ve derin öğrenme veri servisi

Barty: Döngüsel ekonomi yeşil fintek çözümü

Bluedot: Şarj istasyonu çözümü

Cameralyze: Otonom iş süreçleri geliştirme platformu

Co-one: Kolektif veri açıklama servisi

Costifier: Maliyet tahminleme ve tedarik zinciri yönetimi çözümü

Counterfake: Dijital platformlardaki sahte ürünleri tespit eden çözüm

Earnado: Sosyal medya karar destek çözümü

emoty.Al: yapay zekâ destekli nöro teknoloji platformu

Feedgage: Yapay zekâ ve doğal dil işleme tabanlı müşteri deneyim çözümü

Freightest: Tedarik zinciri yönetim platformu

MYTH.AI: Yapay zekâ tabanlı desen ve doku üretim yazılımı

NeSatılır.com: E-ticaret analitik çözümü

surfvis.ai: Üç boyutlu kalite kontrol yapılmasını sağlayan çözüm

Wallids: Siber güvenlik çözümü

XENA-VISION: Video analitik çözümü