Türk Telekom PİLOT’un 30 girişimi yatırım aldı

Türk Telekom, Türkiye’de girişimcilik ekosistemine sunduğu katkıyı artırmaya devam ediyor. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk kurumsal girişim hızlandırma programı olan PİLOT, sekizinci dönemini tamamladı.

PİLOT'tan bugüne kadar 73 girişimin mezun oluken, bu girişimlerden 30’u yatırım aldı. PİLOT’tan mezun olan ve yatırım alan 30 girişim, yapay zekâ, eğitim ve sağlık teknolojileri, sanal gerçeklik, bulut tabanlı uygulamalar, mobil uygulamalar, geliştirici uygulamaları, e-spor ve e-ticaret gibi alanlara odaklanıyor.

Türk Telekom ise kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile PİLOT mezunları da dâhil olmak üzere 4 girişime yatırım yaptı. Bu kapsamda TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, suç gelirlerinin tespitinin sağlanması konusunda güvenlik çözümü sunan PİLOT’un sekizinci dönem mezunu “Sanction Scanner” ile anlaşma imzaladı.

“Türkiye girişimcilikte büyük potansiyele sahip”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, “Artık dünya ekonomisine, küçük oluşumlarla başlayan çevik teknoloji girişimleri yön veriyor. Türkiye bu anlamda çok büyük bir potansiyele sahip. Biz de Türk Telekom olarak, bu potansiyeli ortaya çıkarmaya, girişimleri bilgi birikimimiz ve finansal kaynaklarımızla desteklemeye odaklanıyoruz.” dedi.

Başta sağlık, eğitim ve enerji sektörlerine yatırım yapıyor

TT Ventures ile başta sağlık, eğitim ve enerji sektörleri olmak üzere çeşitli alanlara yatırım yaptıklarını söyleyen Barış Karakullukçu, "Türkiye’nin ilk online sağlık hizmeti platformu DoctorTurkey’e ve dijital patoloji alanında hizmet sunan yerli yazılım şirketi Virasoft’a destek olduk. Çocuklar için kişiselleştirilmiş eğitici zekâ oyunları hizmeti sunan MentalUP’a ve Türkiye’nin kritik enerji altyapısı projelerinde özel ve kamu kuruluşlarına mühendislik, proje ve danışmanlık hizmeti sağlayan Eltemtek’e yatırım yaptık.” diye konuştu.