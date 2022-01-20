Türkiye, girişim yatırımlarında ‘Süper Lig’e çıktı

Selenay YAĞCI

Girişim ekosisteminde geçen yıl hem yatırım turu sayısı hem de yatırım adedi olarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Girişimlere, 294 yatırım turunda 1 milyar 552 milyon dolar kaynak sağlandı. Startups. watch’ün Türkiye Girişim Ekosistemi 2022 raporuna göre, önceki yıla göre yatırım miktarında yüzde 948, yatırım adedinde yüzde 47'lik büyüme görüldü. Getir’in tek başına aldığı 983 milyon dolar yatırım çıkarıldığında bile toplam tutar 569 milyon dolar ile tüm yılları geride bıraktı. Bu tutarla bile yatırım ekosisteminde bir önceki yıla göre yüzde 284 büyüme görüldü.

İlk sırada İstanbul ikinci sırada Ankara var

Türkiye, İsveç, Hollanda, İspanya, İsviçre, Danimarka, Finlandiya ile yatırım yapılan 10 Avrupa ülkesinden biri olurken, İtalya, Norveç, Belçika ve Estonya gibi ülkeleri de geride bıraktı. İngiltere, Almanya ve Fransa ise şampiyonlar ligine çıktı. Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ise 2. sırada yer aldı. Kişi başına düşen yatırım miktarında ise gidilecek halen uzun bir yol var. Avrupa’da 1 kişi başına düşen yatırıma bakıldığında, Türkiye 21. sırada yer aldı. İstanbul, Avrupa’da en çok yatırım alan şehirler sıralamasında 3 basamak yükselerek, 13. sıraya yerleşti. Yatırım adedi olarak bakıldığında ise İstanbul, Londra, Berlin ve Paris’ten sonra en çok yatırım yapılan Avrupa’daki 4. şehir oldu. Orta doğu ve Kuzey Afrika’da ise Tel Aviv’den sonra 2. sırada yer aldı, Dubai’yi ise ilk defa geçti. Türkiye’de İstanbul’u 43 yatırımla Ankara, 9 yatırımla İzmir, 5 yatırımla Kocaeli ve 4 yatırımla Eskişehir takip etti. Diğer şehirler ise sırasıyla şu şekilde: Kayseri, Bursa, Sakarya, Antalya, Bilecik, Denizli, Kırıkkale, Konya, Manisa ve Muğla.

2021 yılında 13 mega yatırım gerçekleştirildi

Yatırım iştahının arttığı 2021, mega yatırımların da yılı oldu. Toplam içinde 10 milyon dolar ve üzerinde 13 yatırım turu gerçekleşti. Önceki 4 yılda, 10 milyon dolar üzerinde yılda en fazla 2 yatırım turu gerçekleşmişti. Geçen yıl, 10 milyon dolar ve üzerinde yatırım alan girişimler ise Getir, Dream Games, Tiko, Colendi, Libra Softworks, Picus Security, Akinon, RS Research, Servislet ve Martı oldu.

294 yatırımın sadece 40’ı kadın girişimciye

Geçen yıl miktar olarak en çok yatırımı ultra-hızlı market dağıtımı, oyun, gayrimenkul teknolojileri, fintek ve blokzincir bazlı girişimler aldı. 2021’de 269 girişim tohum, erken ve geç aşama yatırımı alırken, yatırım miktarının yüzde 90'ı Getir, Dream Games, Tiko, Colendi, Libra Softworks, Picus Security, Akinon, RS Research, Servislet ve Martı olmak üzere 10 girişimde toplandı. Kadın girişimcilere yatırım konusunda 2021 kötü geçti. 294 yatırımın sadece 40’ı kadın girişimcilere verildi.

Girişim yatırımları dünyada 2 kat artarak 643 milyar dolara ulaştı

Startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal, 2021 yılında dünyadaki gelişmeleri şöyle anlattı: “Tüm dünyada toplam girişim yatırımları yüzde 92 büyüyerek, 335 milyar dolardan 643 milyar dolara çıktı. Amerika’da Melek, VC yatırımları 2021’de yüzde 98 büyüyerek 30 milyar dolar oldu. Yine Amerika’da 2021’de 820 adet mega yatırım turu (100 milyon dolar üzeri) gerçekleşti. Çin’de Melek, VC yatırımları yüzde 50 büyüyerek 132 milyar dolara çıktı. Hindistan’da Melek, VC yatırımları yüzde 265 büyüyerek 42 milyar dolara çıktı. Tüm dünyada 2021’de 390 yeni unicorn doğdu.”