Türkiye girişimi Apsiyon’a 5 milyon dolarlık yatırım

18 Mart 2020

Türkiye girişimi olan dijital site yönetimi asistanı Apsiyon, 5 milyon dolar yatırım aldı. 2012 yılında hayata geçirilen ve şu anda Türkiye’de 750 binden fazla konuta hizmet veren ve yatırım miktarını toplam 10 milyon dolara taşıyan Apsiyon, yeni yatırımı ile birlikte yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.

Site Yöneticisinin Dijital Asistanı sloganıyla Türkiye genelinde 750 binden fazla konuta hizmet veren Apsiyon, toplu yaşam alanı yöneticilerine; CRM’den finans yönetimine, bakım takibinden dijital güvenlik sistemlerine kadar birçok kritik iş sürecinde tam entegre bir teknoloji platformu sunuyor.

2019 yılında, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında da yer alan Apsiyon, bu yeni yatırımla birlikte EarlyBird Digital East Fund’dan 3. kez yatırım almayı da başarmış oldu. Apsiyon yeni yatırımla birlikte yurt içinde olduğu gibi yurt dışı pazarına da açılarak büyümeyi hedefliyor.