Türkiye’de 10 unicorn yola çıkmaya hazırlanıyor

Selenay YAĞCI

Türkiye 2021 yılında, girişim ekosistemi yatırımlarında yeni bir rekora imza attı. Son 10 yılda yapılan yatırım miktarı, bu yıl tek çeyrekte gerçekleşti. Son 10 yılda 736 milyon dolar yatırım gelirken, yılın ikinci çeyreğinde 63 girişim toplam 746 milyon dolar yatırım aldı. 2021 yılının ilk altı ayında ise 129 Türk girişimine 1.3 milyar dolar yatırım yapıldı. Böylece Türkiye, girişimlere yapılan yatırımlarda birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak, milyar dolarlık yatırım ligine çıktı. Getir ve Dream Games’in ardından ekosistemde 10 unicorn daha yolda…

Avrupa ülkelerini solladı

Türkiye, melek ve VC yatırımları kapsamında ikinci çeyrekte Avrupa'da 8'inci, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ise 2'nci sırada yer aldı. Türkiye, ikinci çeyrekleri karşılaştırıldığında Finlandiya, Norveç, Avusturya, Danimarka, İrlanda, İtalya, Belçika, Polonya gibi birçok Avrupa ülkesinden daha çok yatırım aldı. Geçen yıl ikinci çeyrekte yapılan 29 milyon dolar yatırımla 2. ligde olan Türkiye, bu yıl 1. ligin en üstüne yerleşti. Kişi başına düşen melek yatırım ve girişim sermayesi yatırımlarına bakıldığında ise Türkiye'de 2021 2. çeyreğinde kişi başına 8,8 dolar yatırım yapıldı. Bu istatistik ile Türkiye; İtalya, Yunanistan, Portekiz, Rusya, Polonya gibi ülkeleri geride bıraktı. Startups.watch tarafından düzenlenen Türkiye Girişim Ekosistemi 2021 2. Çeyrek Etkinliği’nde, Türkiye'yi milyar dolarlık yatırım ligine taşıyan rakamlar açıklandı. Toplam miktarın içinde ikinci çeyrekte 50 milyon doların üzerindeki yatırımların payı yüzde 3 oldu. En çok yatırım alan girişimler ise; Getir, Dream Games, Martı, Ace Games, Ödeal, Appsilon Diamond, Trio Mobil, Veloxia, Tarentum, EasyCep oldu. İkinci çeyrekte kurucusu kadın olan 12 girişime 6 milyon dolar yatırım yapıldı. Dream Games 155 milyon dolarlık seri B yatırım anlaşmasıyla milyar dolar değerlemeye sahip olurken, değerlemesi 7.5 milyar dolara ulaşan Getir, ABD pazarını da gözüne kestirdi. Yılın önemli gelişmesi ise Hepsiburada’nın NewYork'ta borsaya açılmasından sonra şu an itibarıyla 4.2 milyar dolar değere ulaşması oldu. Böylece Trendyol, Hepsiburada ve PeakGames de dahil edilirse, Türkiye’deki unicorn sayısı 5’e çıktı.

En çok yatırım İstanbul’a

Girişim ekosistemi yatırımlarında İstanbul, altın çağını yaşamaya devam etti. Yılın ikinci çeyreğinde yatırım alan 63 girişimin 49'u İstanbul'daki girişimler oldu. Yatırım miktarına bakıldığında İstanbul’u 1 milyon dolarla Ankara ve 700 bin dolarla Bursa izledi. Oyun stüdyoları açısından bakıldığında İstanbul, Londra'dan son Avrupa'da ikinci sırada yer almaya devam etti. Yılın ikinci çeyreğinde 14 oyun girişimi yatırım aldı. 2021 ilk yarısında ise 29 oyun girişimi yatırım almış oldu. Oyunun ardından en çok yatırım yapılan alanlar, fintek, SaaS, yapay zeka, sağlık teknolojileri, pazaryeri, mobilite ve e-ticaret oldu. Türkiye'de 2021 yılında toplamda 91 milyon dolarlık yeni 5 fon kuruldu. Startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal, Türkiye’de değeri giderek artan 10 girişimin daha unicorn olma yolunda olduğunu söyledi. Ünsal’a göre, Türkiye girişim ekosisteminin en çok kat ettiği konular şöyle: “Ekosistem artık daha büyük hedeflere koşmayı amaç edindi. İstisnalar hariç artık çoğu girişimci unicorn olmak istiyor. 200-300 milyon dolarlık exit’leri istemiyor. Ayrıca oyun konusunda uzmanlaştık, başka ülkelere nasıl oyun satılır bilen çok kişi var artık.”

Sonbahar verimli geçecek

TOBB Türkiye Girişim Sermayesi Meclis Başkan Yardımcı ve DCP-Diffusion Capital Partners Yönetici Ortağı Altan Küçükçınar, Türkiye’de son bir yılda aktif fon sayısının hızla arttığını ancak Türkiye’nin halen potansiyelinin çok altında olduğunu belirtti. Girişim sermayesinin iyi yolda olduğunu ve bu yılı da yine rekor yatırım miktarları ile kapatabileceklerini söyleyen Küçükçınar, şunları ekledi: “Makroekonomik göstergelerden pandemi etkisinin azalması ile birlikte, önümüzdeki sonbahar aylarının yatırım açısından daha da verimli geçmesini bekliyoruz. Son aylardaki yüksek değerlemelere ulaşan yatırım turlarının da etkisiyle ekosistemdeki yatırım iştahının artmasını umuyoruz. Kamu tarafından yürütülen çeşitli fon oluşturma girişimlerinin de bu aylarda tamamlanmasını bekliyoruz.” Küçükçınar, ekosistemin en önemli gündem maddelerinden birinin yatırım ortamını iyileştirecek çeşitli hukuki düzenlemelerin yapılması olduğunu söyleyerek, “Hisseye dönüştürülebilir borç, çalışanlar için hisse alma opsiyonları ve fon varlıklarının teminat verilebilmesi gibi konuların düzenlenmesi için tüm paydaşlarla birlikte yoğun mesai harcayacağız” diye konuştu.

‘10 yıllık yatırıma 2 yılda erişeceğiz’

StartupMarket ve Kitlesel Fonlama Platformu Kurucu Ortak ve CEO’su Serkan Bağçe, Türkiye’de ekosistem değerlemelerinin 1 milyar doları aştığı konusunda mutabık olduğu birçok girişimin henüz yatırım sürecine girmedikleri için unicorn olarak anılmadığını belirterek, “Yakın zamanda 10’a yakın girişimimizi bu listede sayacağız. Dream Games 1 milyar dolarlık değerlemeye yaklaşık iki yılda ulaşma başarısını gösterdi. Peak Games’in ekosistemimiz için bir milat olan bu buzu kırması 10 yılı bulmuştu” dedi. Geçen 10 yılda yapılan yatırımın toplamına, önümüzdeki 2 yılda erişileceğini söyleyen Bağçe, “Bu ivmelenmenin süreceğini tahmin ediyoruz. Bunun nedeni ise toplamda 46 yatırım fonunun toplam hacimlerinin 1 milyar doların üzerinde olması. Büyük yatırım fonları da yurtdışı temelli fonlar tarafından destekleniyor. Yakın dönemde yatırım bekleyen 10 milyar dolar gibi bir miktar olacağını öngörüyoruz” dedi.

‘Seri B yatırımlarının artması gerek’

Mobil oyun sektöründe yeni unicorn'lar beklendiğini söyleyen Keiretsu Forum Türkiye - Melek Yatırımcı Ağı Genel Müdürü Duygu Eren, “Peak Games'ten ayrılan yöneticilerin kurduğu mobile casual games türündeki oyun firmaları için unicorn beklentileri yaratılıyor. Ülkemiz fintech cenneti, bu sektörde unicorn çıkacağına inanıyorum. Bu yılın sonuna kadar yeni unicorn'lar çıkabilir” dedi. Bu yıl gündemde sürekli yeni yatırım olduğunu kaydeden Eren, “SERİ B ve sonrası için yurt dışına açılım ve yurt dışından yatırım zorunlu gibi duruyor. Pre-Seed aşama için de bir tek TÜBİTAK -BİG hibe programı şu anda aktif durumda” dedi.

Gelecek unicorn adayları

1. Modanisa

2. Insider

3. Good Job Games

4. Fugo Games

5. Alictus

6. Vivense

7. Meditopia

8. Martı

9. Paycore

10. Ace Games

Unicorn nedir?

Mitolojik bir efsane olan Unicorn, Türkçe manasıyla tek boynuzlu at anlamına geliyor. Unicorn girişi olabilmek için ise, en az bir milyar dolar değerlemeye ulaşmak gerekiyor.