Türkiye'de start-up yatırımları bir yılda payını ikiye katladı

Denetim, vergi ve danışmanlık alanında teknoloji temelli hizmetler sunan KPMG Türkiye ve büyüme aşamasındaki teknoloji şirketlerine yatırım yapan “212” iş birliği ile ‘Türkiye Start-up Yatırımları Raporu'nun altıncısı açıklandı. Girişim ekosisteminin 2021 yılındaki performansını değerlendiren rapor, pandemi sonrası yükselen dijital platformlara ilginin devam ettiğini ve özellikle teknoloji sektörünün daha ön plana çıktığını ortaya koyuyor. Rapora göre girişim ekosistemi hem küresel bazda hem de Türkiye özelinde tarihinin en yüksek yatırım faaliyetlerine tanık oldu. 2021'de küresel çapta 643 milyar dolarlık start-up yatırımı gerçekleşirken, 2020'deki 335 milyar dolarlık hacmin neredeyse iki katına yaklaşarak ekosistem globalde de rekor seviyeye ulaştı.

En önemli işlemler ve detayları

Türkiye Start-up Yatırımları Raporu'na göre yıl içindeki önemli işlemler ve detaylar şöyle sıralandı:

● Trendyol'un azınlık hissesinin Softbank, General Atlantic, Princeville Capital, ADQ, Qatar Investment Authority, Chimera Investments tarafından 1,4 milyar dolara satın alınmasıyla şirketin 16,5 milyar dolar değere çıktığı işlem, en yüksek fonlama oldu. Böylelikle Trendyol, 10 milyar dolarlık değerlemeyi aşan ve bir decacorn haline gelen ilk Türk girişimi de oldu.

● Hepsiburada ise NASDAQ'ta halka açılan ilk Türk şirketi oldu. E-ticaret sağlayıcı şirket, halka arz yatırımcılarından yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değerlemeyle 761 milyon dolarlık fon aldı.

● Getir, çeşitli yatırımcılardan 4 yatırım toplayarak toplamda 1 milyar dolar büyüklüğünde yatırım aldı. Bu da sürekli organik ve inorganik büyüme yolları arayan Getir'in küresel genişlemesine yardımcı oldu.

●Dream Games toplam 205 milyon dolarlık iki yatırım aldı ve bu da değerlemesini yaklaşık 1 milyar dolara çıkardı.

● Oyun şirketi Ruby Games, Türk şirketi Rollic Games'ten yüzde 20 hisse karşılığında 10 milyon dolarlık yatırım aldı.

● SaaS şirketi Prota'nın yüzde 100 hissesi, Fransız merkezli sanayi şirketi Arkance SAS tarafından 30 milyon dolara satın alındı.

● Fintech şirketi Colendi, Türkiye merkezli finans yatırımcısı Re-Pie'den 12 milyon dolarlık yatırım aldı.

● Pazaryeri şirketi Servislet, ABD merkezli Ethos Asset Management ve İngiltere merkezli Attributed Holding'den 12 milyon dolarlık yatırım aldı.

Raporda öne çıkan konular

● 2021 mali yılı için oyun endüstrisi 51 işlem sayısı ile en yüksek sayıya sahipken, bunu Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) sektörü (28) ve Fintech sektörü (23) işlem sayısı izledi.

● E-ticaret sağlayıcıları, teslimat ve lojistik, oyun ve SaaS, sırasıyla işlem hacmine göre en fazla yatırım çeken sektörler oldu.

● 2020'de 135 olan tohum aşamasındaki girişimlerde işlem sayısı 2021'de önemli ölçüde artarak 229'a ulaştı. Aynı şekilde, bu aşamadaki işlem hacmi de 2020'de 67 milyon dolardan 2021'de 91 milyon dolara yükseldi.

● Satın alma sayısı 2020'de 27 iken 2021'de 18 artarak 45'e yükseldi, benzer şekilde satın alma hacmi ise 2020'ye kıyasla arttı.

● Türk oyun sektörü büyümeye devam ederek yatırımcıların en çok önem verdiği sektörlerden oldu. İlk 10 işlemden üçü oyun sektöründe, dördü ise teslimat ve lojistikte yapıldı.

● Artan işlem sayısı ve işlem hacmi, Türkiye girişim ekosisteminin nasıl sağlıklı bir şekilde büyüdüğünün ve önümüzdeki yıllarda daha fazla başarıya imza atacağının önemli bir göstergesi olarak görülüyor.

Yaklaşık 10 kat artış gerçekleşti

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, Türkiye girişim ekosisteminde 2021'deki faaliyetlerin rekor seviyelerde geliştiğini belirterek, “VC yatırımcıları ve melek yatırımcılar tarafından 252 start-up'a yapılan toplam 1,4 milyar dolarlık yatırım ile 2020'deki 143 milyon dolarlık hacmin yaklaşık 10 katına ulaşarak daha önce görülmemiş seviyede yatırım faaliyetine tanık olduk. Yine aynı dönemde girişimlere ilişkin satın alma işlemleri hacmi ise 2,4 milyar dolarlık seviyesinde gerçekleşti” dedi.

Tohum yatırımlarında rekor

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Direktörü Özge İlhan ise yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi: “2021'de Türkiye girişim ekosisteminde çok önemli kilometre taşları aşıldı. Geçtiğimiz yılda Trendyol'un ilk Türk decacorn (değeri 10 milyar dolar ve üzerindeki şirket) olması, Hepsiburada'nın NASDAQ'ta milyar dolar değerlemeyle halka arz edilmesi, Getir'in çeşitli yatırım turları ile yaklaşık 1 milyar dolar fonlama elde etmesi ve Dream Games'in Türkiye'nin 2021 senesindeki en son unicornu olması gibi çok önem arz ve eden, olumlu gelişmeler yaşandı. 2021 senesinde yakalanan ivmenin en temel nedenlerinden biri, yıllar önce tohumları atılmaya başlanan Türk girişimlerinin belli bir olgunluğa gelerek dünyaya açılmasının bir sonucu olduğunu belirtmekte fayda var. Aynı minvalde 2021 senesi tohum yatırımları açısından da rekor bir dönem oldu. Startups.watch'dan aldığımız veriye göre toplam 229 tohum yatırımı gerçekleşti. Toplam yatırım turu adetlerine bakıldığında tohum yatırımları yüzde 85'ten fazla bir orana sahip olduğunu görmekteyiz. Türkiye girişim ekosistemini bugünlere gelmesinde oldukça önemli rol oynayan bu etkenin geleceğe yönelik olumlu beklentilerimizi sağlamlaştırdığı söyleyebiliriz.”

Yeni başarı hikayeleri yazılacak

212'nin kurucu ortağı Ali Karabey, 2021 yılını şu şekilde değerlendirdi: “2021'de Türkiye'nin girişim ekosisteminde olumlu gelişmeler yaşandı. Startup'ların aldığı yatırımlar bir önceki seneye kıyasla 10 kat arttı. 2020 senesine kadar Türkiye'den çıkmış bir unicorn yok iken, Türkiye'nin unicorn sayısı bugün itibari ile altıya ulaştı. Bu raporda dikkat çeken konulardan biri tohum yatırımların sayısının artması. 2021'de tohum yatırımlar 220'e ulaştı ve bu rakam toplam yatırım sayısının yüzde 85'ini oluşturuyor. Tohum yatırım alabilmiş girişimlerin fonların desteği ile hızlı büyüyerek başarı hikayeleri yaratma şansını yüksek görüyoruz. Önümüzdeki sene için de Türkiye Startup'larının başarılarının artacağını düşünüyoruz” dedi.