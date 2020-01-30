Türkiye’den dünyaya ‘anne modası’ satacak

30 Ocak 2020

Hüsniye GÜNGÖR

Geçtiğimiz haftaya Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu zirvesi damga vururken, Türkiye’den bir kadın girişimci, Davos’ta yaptığı konuşmasıyla ses getirdi. Zirve dönüşü basın mensuplarıyla bir araya gelen Accouchée markasının kurucusu Ilgın Özdemir Yazgan, çalışan annelerin hayatında yaratmak istediği ‘Fransız Devrimi’ni anlattı. Yazgan doğum öncesi ve sonrası dönemlerde kadınları iş ve sosyal hayattan koparmayan şık ve fonksiyonel tasarımlar sunan markasıyla ABD pazarına girmeye hazırlanıyor.

Avrupa Yatırım Bankası, Accenture Yönetim Danışmanlığı ve Petrol Ofisi başta olmak üzere 14 yıl kurumsal hayatın içinde yer alan Ilgın Özdemir Yazgan’ın girişimciliği doğum yapmasıyla başlamış. Doğum sonrası iş ve sosyal hayatı seçen kadınları temsil ettiğini söyleyen Yazgan, markalaşma hikayesini şu sözlerle dile getirdi: “Doğum öncesi ve sonrası giyim alanında çok tanınmış markalar olduğunu fark ettim. Prenses Kate Middleton, Hollywood yıldızları, Avrupa jet sosyetesi hamilelik döneminden başlamak üzere bu markaları giyiyor. Neden Türkiye’de de böyle bir markamız olmasın fikri ile yola çıktım. İlk yatırımcım ve destekçim de eşim oldu.” Fransızca anne olmuş kadın anlamına gelen Accouchée’nin hem hamilelik ve sonrası dönemde hem de ileriki dönemlerde uzun yıllar kullanılacak tasarım ve ürünler sunduğunun altını çizen Yazgan, “Geniş ürün yelpazesi ve kaliteli marka konumlandırmasına sahip olmanın en öncelikli konu olduğuna karar verdik. Bu bağlamda şirket kurulumu aşamasında bir KOBİ için hatırı sayılır bir yatırım yaptık” dedi.

Harcadığı 150 bin doları ABD pazarından geri alacak

Herhangi bir yatırımcı desteği almayan Yazgan, markası için iki yılda 150 bin dolar harcamış. Türkiye’de Beymen, Harvey Nichols, Galeries Lafayette, Boyner gibi mağazalarda bulunan Accouchée, Trendyol, Morhipo ve kendi web sitesi gibi online kanallardan da satışa sunuluyor. Geleceğin alışveriş trendinin e-ticaret olduğuna inanan Yazgan, ilk etapta kendi mağazalarını açmak yerine, online satış mağazasını daha etkin yönetmeyi hedefliyor.

Diğer yandan ABD pazarına girmek için ünlü bir ajansla anlaşan Accouchée’nin Macy’s mağazalarındaki pilot satışı 2020'de başlayacak. İlk yıl için ABD’de 150 bin dolar ciro hedefleyen Yazgan, kendisini konuşma yapması için Davos’a da davet eden Cherie Blair Foundation’ın destek programını tamamladıktan sonra markası Accouchée ile Avrupa pazarına da girme fırsatı bulacak.

Hillary Clinton destekli proje

Ünlü& Co Kadın Girişimciler Akademisi’ne kabul edilen Ilgın Özdemir Yazgan, Galata Business Angels referansıyla İngiltere, Endeavor referansıyla Dubai’de satış yapmaya başlamış. ABD Dış İşleri Bakanlığı’nın global ölçekli bir programına katılmaya hak kazanan Yazgan, Türkiye Girişim Vakfı tarafından önerildiği ‘Cherie Blair Foundation'ın davetiyle Davos’ta Hillary Clinton tarafından da desteklenen “Dünyada 100.000 Kadın” projesinin lansmanında konuşma yapmış. Yazgan halen KAGİDER-Boyner-BoA Merril Lynch ortaklığında yürütülen ‘İyi İşler’ projesine devam ediyor.