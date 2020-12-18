Türkiye’nin başarılı girişimcileri GEN Türkiye’yi kurdu

Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin güçlenmesini, gelişimini amaçlayan ve bunun için de küresel girişimcilik ekosistemiyle arasında köprü olmayı hedefleyen GEN Türkiye kuruldu. GEN Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, Başkan Yardımcıları Gülden Yılmaz, Hande Çilingir, Sezai Hazır ve Göktekin Dinçerler oldu. Küresel Girişimcilik Ağı’nın (GEN - Global Entrepreneurship Network) Türkiye’deki ayağı olarak faaliyet gösterecek GEN Türkiye’nin yönetim ve icra kurullarında; Ali Sabancı, Cem Sertoğlu, Emine Erdem ve Orhan Turan gibi girişimcilik konusunda ülkemizin önde gelen birçok ismi yer alıyor.

Türkiye’nin önceliklerine yönelik programlar geliştirmeyi hedefleyen platform, 178 ülkede faaliyet gösteren GEN’in gerçekleştirdiği programları da Türk girişimcilerle buluşturmayı planlıyor. Girişimcilere, mentor desteğinin yanı sıra melek yatırımcılarla bir araya gelme fırsatları sunacağını açıklayan GEN Türkiye, 2021 yılı itibariyle girişim hızlandırma programlarına, network etkinliklerine, hackathonlara ve eğitimlere başlayacak.

GEN Türkiye, farklı sektörlerden uzmanları bir araya getirerek oluşturduğu platformla, girişimcilerin ilk adımlarından başlamak üzere ihtiyaç duydukları her türlü desteğin adresi olacak. Küresel girişim ekosistemine ulaşmalarına ve etkileşime girmelerine imkanlar yarattığı Türk girişimcilerinin, dünyayla rekabet gücünü artıracak. Aynı zamanda, girişimciler ve girişimcilik alanında çalışan uzmanları tek bir çatı altında bir araya getirerek Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin güçlenmesini sağlayacak.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın: “Girişimcilik ekosisteminde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz”

Platformun lansmanı çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan, GEN Türkiye YK Başkanı ve Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, “Bugün sektörün lideri ve öncüsü konumunda olan bir markanın CEO’su; aynı zamanda kendi birikimini yeni nesillere aktarmak isteyen bir melek yatırımcı olarak, bu görevi üstlenmekten gurur duyuyorum. GEN Türkiye’yi, bu ağın üyesi 178 ülke ile birlikte dünyadaki girişimci sayısını artırmak, kapsamlı ve kapsayıcı girişimci ekosistemleri yaratmak ve bu alandaki bilgilerimizi paylaşmak amacıyla kurduk. Bir döngüden oluşan ve bir bütün halinde hareket etmesi gereken girişimcilik ekosisteminin içinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Basın toplantısında birer konuşma yapan GEN Türkiye YK Başkan Yardımcıları, platformun hedefleri, planları ve kısa sürede hayata geçireceği projeleri hakkında bilgiler verdi. Insider CEO’su Hande Çilingir, “GEN’in Türkiye ayağı olarak, uluslararası alanda geliştirilen programları ülkemizde uygulayacağız. Biz, Türkiye’deki girişimcileri ve girişimlerini, global alanda rekabet edebilir düzeye getirmeyi amaçlıyoruz. Bu programlar kapsamında girişimcilere mentorluk yapacağız. Türkiye’de girişimciliği geliştirmek ve girişimci sayısını artırabilmek için bütün ekosistem aktörlerini hep birlikte çalışmaya ve GEN Türkiye platformu altında yürütülen programlara destek olmaya davet ediyorum” dedi.

GEN Türkiye, girişimcilik kültürünün gelişimi için çalışacak

Aynı zamanda GEN Türkiye’nin idari yönetimini üstlenen Habitat Derneği’nin YK Başkanı olan Sezai Hazır da ikinci stratejik hedeflerinin, Türkiye'nin girişimcilik kültürünün gelişmesine katkı koymak olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan 25 yıl önce Habitat yolculuğuna çıkarken, hedefimiz; Türkiye’nin bir ucundaki genç ile dünyanın bir ucundaki genç arasında köprü kurmaktı. Bugün ise GEN Türkiye ile hedefimiz; Türkiye’nin bir ucundaki girişimci ile dünyanın bir ucundaki girişimci arasında köprüler kurmak. GEN Türkiye, yıl içerisinde uluslararası birçok etkinliğe ek olarak sahada sürekli olarak girişimcilerle birlikte girişimcilik ekosisteminin gelişimi için çalışan icracı bir yapı olacak ve girişimcilik kültürünün gelişmesine katkı koyacak.”

GEN Türkiye'nin üçüncü stratejik hedefinin, girişimcilik politikalarının üretilmesini desteklemek olduğunu vurgulayan Turkven Direktörü Göktekin Dinçerler de “GEN Türkiye olarak ülkemizdeki politika yapıcılar ve kamu ile iş birliği içerisinde yenilikçi, düzenleyici değişikliklerin geliştirilmesi ve gerekli olan politika araçlarının belirlenmesi için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu çalışmalar kapsamında dünyadaki iyi uygulama örneklerini değerlendirerek, bu ülkelerdeki politika yapıcılar ile fikir alışverişi yapacağız” dedi.

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz: “Hedefimiz, girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak”

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ise “GEN Türkiye'nin dördüncü stratejik hedefi; ülkemizdeki gelecek vaat eden girişimcileri belirlemek, finansmana ve diğer destek mekanizmalarına erişimlerini kolaylaştırmaktır. Bu hedef kapsamında girişimciler için uluslararası hibe programları, girişimcilik yarışmaları, hızlandırma programları, melek yatırımcılarla buluşma programlarını GEN Türkiye çatısı altında gerçekleştireceğiz. Ben de ülkemizde çıkış yapan girişimlerin sayısını artırmak ve sayısız başarı hikayelerinin yazılmasını desteklemek için GEN Türkiye'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almaktan ve katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Basın toplantısının ardından öğleden sonra gerçekleştirilen GEN Türkiye dijital lansmanı, GEN YK Başkanı Jeff Hoffman ve GEN Türkiye YK Başkanı Nevzat Aydın’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Keynote konuşmasını GEN Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Earlybird VC Kurucu Ortağı olan Cem Sertoğlu’nun yaptığı lansmanda, 4 oturumdan oluşan webinar serisiyle Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi farklı açılardan ele alınıp değerlendirildi. GEN Türkiye’nin yönetim ve icra kurulu üyelerinin, konuşmacı olarak birikimlerini paylaştıkları webinarlarda; pandemi sonrası girişimcilik ekosistemindeki fırsatlar, ekosistemi geliştirme yöntemleri, sivil toplumun girişimcilik mekanizmalarındaki katkısı ve rolü ele alındı.