Türkiye’nin tek dijital kuluçka merkezinde ilk buluşma

ADANA (DÜNYA)

Pandemi sürecinde kapanan kuluçka merkezlerine alternatif olarak Girişimcilik Ekosistemi Derneği’nin (GED) hayata geçirdiği Türkiye’nin elektronik platformdaki ilk ve tek kuluçka merkezi, düzenlediği ‘demoday’ etkinliğinde, genç girişimciler ile iş adamlarını buluşturdu. Türkiye genelinden girişimciler, geliştirdikleri iş fikirlerini yatırımcılara anlattı.

GED Başkanı Esra Özden; girişimci, mentor ve yatırımcıyı özel bir yazılımla bir araya getiren ‘Dijital Kuluçka Merkezi’nin (DKM) Türkiye’nin dört bir yanından 250’ye yakın yenilikçi girişimcinin yaşamına dokunduğunu söyledi. Girişimcilerin 6 aylık bir eğitim sürecinden sonra alanında uzmanı mentorlerle buluşturulduğunu, birçok iş fikrinin hayata geçmesine katkı sağlandığını anlatan Özden, DKM’nin şimdiden Türkiye’ye birçok start-up kazandırdığını vurguladı. Özden, “Hedefimiz DKM’de sürdürülebilirliği sağlamak ve bu platformla ülkemize yeni unicornlar kazandırmak” dedi.

ABD’den özel temsilci DKM üzerinden katıldı

Çukurova Kalkınma Ajansı’nda (ÇKA) gerçekleştirilen ilk etkinliğe DKM üzerinden bağlanan ABD Dışişleri Bakanlığı Ticari ve İş İlişkileri Temsilcisi Dilawar Syed, iklim krizi, pandemi, açlık gibi önemli sorunlarla karşı karşıya kalınan bir dünyada çevreci, kaynakları etkin değerlendiren girişimcilere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Projenin dünyaya örnek olacağını belirten Syed, “ABD ve Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi içerisinde birbirine değer katacak iki ülke olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Genç girişimciler iş fikirlerini profesyonellere anlattı

Etkinlikte; Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, TMG Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield, House of Ventures Yöneticisi Murat Avcı, Tüm Mentorler ve Girişimciler Derneği (TÜGİM) Başkanı Meltem Çora, Fonbulucu CEO’su Hakan Yıldız ve TR Angles Başkanı Hale Umul’un e-platform üzerinden girişimcilik ekosisteminin gelişimine yönelik mesaj verdi.

Adana, Ankara, İstanbul ve Gaziantep’ten DKM’ye katılan genç girişimciler; iş fikirleriyle yatırımcıların karşısına çıktı. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Kastamonu Entegre, Güney Çelik gibi şirketlerin yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte sanayiciler genç girişimcilere Ar-Ge merkezlerinde iş fikirlerini geliştirmek için birlikte çalışma önerisi yaptı. Çukurova Yatırım Platformu üyeleri de bazı iş fikirlerine yatırım teklifinde bulundu.