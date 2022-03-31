Turkven’den atıştırmalık markası Züber’e yatırım

Yerli girişim sermayesi şirketi Turkven, yeni nesil atıştırmalık markası Züber’e (Alterna Gıda) yatırım yaptı. Züber’in kurucu ortakları Nailcan Kurt, Raşit Müftüoğlu ve Murathan Kurt, yeni yatırım ve ortaklıkla beraber markanın hızlı büyümesini desteklemek ve küresel ayak izini genişletmek istiyor. İşlem, Rekabet Kurumu ve ilgili diğer ön koşulların gerçekleşmesinin ardından tamamlanacak.

Faaliyetlerine 2017’de başlayan Alterna Gıda, doğal ve besleyici bileşenlerden oluşan yeni nesil atıştırmalık markası Züber’i kısa sürede Türkiye’de sağlıklı atıştırmalık segmentinde üst noktalara taşıdı. 30 bini aşkın satış noktasında yer alan Züber, geçen iki yılda yüzde 700 üzerinde büyüme kaydetti.

“Turkven, global marka olma yolunda önümüzü açacak”

Züber Markasının Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nailcan Kurt, “Turkven ortaklığı, küresel sermayenin önemli yatırımcıları tarafından şirketimizin başarısının tescil edilmesi anlamına geliyor. Turkven’in tecrübesi ile şirket vizyonumuzu birleştirerek, Züber markasının, Türkiye topraklarında üretilen doğal ürünlerin üstünlüğünü kullanarak dünya çapında bir FMCG markasına dönüşmesini hedefliyoruz. Stratejimizin merkezinde; ülkemizde yetişen kaliteli ve doğal hammaddeleri yenilikçi formüllerle şekillendirdiğimiz Züber markasıyla global pazarlarda da güçlü bir oyuncu haline gelmek yer alıyor. Bu konudaki başarımızla ülkemizdeki üreticilere ilham kaynağı olmak ve örnek bir iş modeli ile ülke ekonomisine katkımızı artırmak istiyoruz. Turkven, perakende ve tüketici markalarındaki tecrübesi, köklü geçmişi ve marka sahibi girişimcilere verdiği destek ile bize çok uygun bir ortak.” şeklinde konuştu.

“Züber, genç ve çok yaratıcı bir marka”

Turkven’in üst düzey yöneticilerinden Selin Dilmener Göral ise, şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik ve sağlıklı beslenmenin önemi konusundaki tüketici farkındalığı hızlanarak artıyor. Bunu ülkemizde de gözlemlemeye başladık. Tüketiciler bir müşteri vaadi ve hayat görüşü olan yeni nesil markalara yöneliyor. Bu konuda Züber’i beğeniyle takip ediyorduk. Züber, sağlıklı ve doğal ürünler üretiyor ve her yıl ürün yelpazesini başarılı yeni ürünler ile genişleterek Ar-Ge yeteneğini pazara yansıtıyor. Markanın, Türk tüketicisi gözünde kazandığı güven ve kalite algısını birçok pazar araştırmasında da teyit ettikten sonra, bu ekibin ve yarattığı markanın başarısını global mecralara taşıması motivasyonuyla yola çıktık. Züber’in başarı hikayesine ortak olmaktan heyecan duyuyoruz.”