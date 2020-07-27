"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! EGE Programı ödülleri sahiplerini buldu

27 Temmuz 2020

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen, 2019 itibari ile de Ege Bölgesi'nde girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Programı" adı altında sürdürülen etkinliğin 2020 dönemi, EGİAD iş birliği ile İzmir'de online olarak gerçekleştirildi.

Yarışan girişimler arasından ödül kazananlar 23 Temmuz tarihinde gerçekleşen dijital Final Günü'nde belirlendi. Bu seneki finalde annelerin hamilelik ve doğum sonrası süreçlerini bilinçli geçirmelerini sağlayan Docto Baby birincilik sanal kitap toplantıları ile farklı bakış açılarına ve hayat deneyimlerine sahip insanları buluşturan mobil uygulama Bookgether ikincilik 1. ve 2. evre karaciğer kanseri ve potansiyel karaciğer hastalarına yönelik tedavi amaçlı solüsyon Genotech üçüncülük ödülü aldı. Birincilik Ödülü 10 bin Türk Lirası, Kuluçka Desteği & EGİAD Melekleri Mentorluk, İkincilik Ödülü Kuluçka Desteği & EGİAD Melekleri Mentorluk, Üçüncülük Ödülü, Kuluçka Desteği oldu.

İlk kez 2019 yılında Ege Bölgesi'nde girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege'nin 2020 dönemi Final Günü 23 Temmuz, saat 14.30-17.30 arasında EGİAD Youtube Kanalı'nda canlı yayınlandı. Çevrim içi olarak gerçekleşen etkinlikte, TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı & Sun Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Günseli Ünlütürk, EGİFED - Ege Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, EGİAD üyeleri ve programa katılan genç girişimciler yer aldı.

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2019 itibariyle bir girişimcilik programına dönüşerek büyük ilgi gördü. Bu çerçevede programın en çok başvuru aldığı bölgelerden biri olan Ege Bölgesi'nde uygulanan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege projesi ikinci dönemi 23 Temmuz'da sonlandırılmış oldu. Bölgenin iş dünyası ağı, melek yatırımcı ağları ve girişimcilik merkezleri ile birlikte oluşturulan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege 2020 dönemi genç girişimci adaylarına yönelik Ege'de girişimcilik kampı, kampa katılan ekiplerin fikirlerini iş insanlarına sunumu ve seçilen ekiplerin iş insanları ile birlikte beş ay süresince girişim fikirleri üzerinde çalışma imkanı tanıdı. 23 Temmuz'da gerçekleşen Final Gününde ise girişimcilik fikirleri yarıştı.

Ödül Töreni'nde jüri üyeliğini EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı / Sun Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Günseli Ünlütürk üstlendi. Jüri değerlendirmeleri sonucu, Final Günü'nde sahne alan Accident Alert System, Buton, Doctobaby, Genotech, Bookgether ve Waiterating girişimlerinden Docto Baby birincilik, Bookgether ikincilik, Genotech üçüncülük ödüllerini kazandı.

Girişimcilik Küçük Yaşlarda Aşılanmalı

Girişimcilik kültürünün küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiğini belirten EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan"Türkiye gibi sayıca fazla genç nüfusa sahip ülkelerde girişimciliğe yönelik algıların, tutumların ve böylece eğilimlerin geliştirilmesi açısından belki de küçük yaşlarda başlatılmak üzere her düzeyde girişimcilik eğitimlerinin sağlanması ve ülke genelinde yaygınlaştırılması önemli bir başlangıç olabilir. Bu yolla, genç girişimci adayların hem girişimciliğe yönelik algıları hem de eğilimleri ve fırsatların farkına varma yetenekleri güçlendirilebilir. Girişimcilik önemli düzeyde ilgi çeken bir disiplin olarak hızla ilerleyen ve giderek daha da olgunlaşan bir çalışma alanıdır ve gururla söylemeliyim ki EGİAD olarak biz bu alanda her aşamada varız" dedi.

TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık ise, 2011 yılından beri süren TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! ile gençlere, iş fikirlerini paylaşabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir platform sunulduğuna dikkat çekerek, "Özgür düşüncenin, sorgulamanın ve çözüm üretme kültürünün geliştiği bir toplumda, gençlerin değer yaratacak işler ortaya koyacaklarına inanıyoruz. 9 sene önce bir pilot uygulama olarak başlattığımız TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'ın etki alanını her dönem geliştirmek ve girişimciliği gençlerin DNA'sına kazımak için çalışıyoruz. 2019 Dönemi itibari ile Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişimini desteklemek amacıyla yerel iş birliklerine ağırlık verdik. Ege Bölgesindeki üniversitelerin, teknokentlerin, TTO'ların, girişimcilik merkezlerinin ve STK'ların yarattığı pozitif atmosfer ve bölgenin her dönem en çok başvuru aldığımız ilk üç bölgeden biri olması TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege'nin gerçekleştirilmesinde etkili oldu. Aynı inançla İzmir'de girişimciliği desteklemek amacıyla belediyenin açacağı girişimcilik merkezine destek oluyoruz. İzmir'in sorunlarına girişimcilerle çözüm arayacağımızı programımızın hazırlıklarını belediye ile iş birliği içinde yapıyoruz. Bu programımızı diğer yerel yönetimler ile hayata geçirmeyi arzu ediyoruz" dedi.