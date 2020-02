'TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!' programının 12 yarı finalisti belirlendi

17 Şubat 2020

11 – 15 Şubat tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleşen Girişimcilik Kampı'na katılan 35 ekipten 12 tanesi yarı finalist olarak TÜSİAD üyeleriyle 2,5 ay birlikte çalışma fırsatı kazandı. Diğer ekipler ise TÜSİAD Girişimcilik Kulübü çerçevesinde çalışmalarına devam edecek.



Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! programının ilk etabı olan Girişimcilik Kampı'nda 100 saatlik hızlandırılmış bir eğitimden geçen 35 girişimci ekipten 12 tanesi, 15 Şubat'ta TÜSİAD üyelerine yaptıkları sunumlar neticesinde programın 2020 yarı finalistleri olarak belirlendi. Seçilen ekipler ve 6 Mayıs'a kadar birlikte çalışacakları TÜSİAD üyeleri ise şöyle:



Airmed

Airmed, ürettikleri VTOL kategorideki drone'lar ile tarım ve ormanlık arazilerin havadan görüntülenerek analiz edilmesini sağlıyor. Alınan görüntüler ile tarımsal ve ormanlık alan yönetimi, bitkisel ürün gelişiminin izlenebilmesi, hasar tespiti gibi hizmetleri sunuyor.

Rehberi: Arzu Aslan Kesimer, TAT Gıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü



HipoCampus

Eğitimde fırsat eşitsizliği problemine çözüm üreten, ortaokul ve lise için bitsize-learning yöntemi ile eğitim ve sosyal içeriklerin yanı sıra oyunlaştırma ve online rehberlik imkanı sunan, içeriğini crowd-sourcing yöntemi ile sağlayarak istihdam sunan mobil ve web platformudur.

Rehberi: Cem Tüfekçi, Qualist Technology Kurucusu & CEO'su



Magfi

Mesajlaşma topluluklarını keşfetme uygulaması olan Magfi, sosyalleşmek isteyen kişileri ilgi alanlarına göre mesajlaşma gruplarında bir araya getiriyor.

Rehberi: Elvan Ünlütürk, Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı



Algae Biodisel

Algae Biodisel, çevrede kirlilik yaratan atık suların ve baca gazlarının yarattığı problemleri önlemek için bu kaynakları mikroalgler yardımıyla arıtarak elde edilen biyokütleden biyodizel üretiyor. Geriye kalan biyokütledende tarım, gıda, ilaç, kozmetik gibi sektörlere hammadde sağlıyor.

Rehberi: Harika Güral, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Plastic Move

Plastic Move, yılda çöpe giden 5 milyar bayat ekmekten, her alanda kullanılabilir ve doğada 3 ayda kaybolabilen sağlıklı biyoplastikler üretiyor.

Rehberi: Keyan Zulfikari, KTM Kimyevi Maddeler Yönetim Kurulu Başkanı



ÇE&BA

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hastane enfeksiyonları her yıl 2 milyondan fazla hastayı etkiliyor ve bunun maliyeti ise yıllık 2,8 milyon dolar oluyor. ÇE&BA, enfeksiyonları azaltmak ve maliyeti düşürmek adına hastanedeki malzemelerin gümüş nanopartikül ile kaplanmasını amaçlıyor.

Rehberi: Metin Akman, ANAKO Yönetim Kurulu Başkanı



E-Playout

E-Playout, profesyonel oyuncuların ve e-spor koçlarının kullanıcılara birer saatlik e-spor danışmanlığı verecekleri bir platformdur.

Rehberi: Müjdat Altay, Netaş CEO'su



Curiosmo

Eğitmenleri ve öğrencileri buluşturan, daha az tekrar yaparak daha kısa sürede öğrenmek isteyen tıp ve diş hekimliği öğrencilerine açıklamalı sorular ve yapay zeka destekli analizler sağlayan bir online tıp eğitimi platformudur.

Rehberi: Nejat Emre Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü



Wastespresso

Her yıl 8 milyon ton plastik sularda açığa çıkıyor. Bu da 100.000'den fazla memelinin ölümüne neden oluyor. Dolayısıyla dünyada tek kullanımlık plastikler için çözüm aranıyor. Wastepresso ise en çok kullanılan tek kullanımlık plastikleri doğa dostu haline getiriyor.

Rehberi: Neyran Bahadırlı, Uber Türkiye Genel Müdürü



Creatiny

Creatiny, herkesin erişebileceği, çok düşük maliyetli, insansız su altı robotları üretiyor. Rakiplerden farklı olarak alt parçalarını da kendi üreten Creatiny, rakiplerine kıyasla daha erişilebilir olmasıyla öne çıkıyor ve bazılarına göre daha üretken robotlar üretiyor.

Rehberi: Selin Açık, Seza Grup Yönetim Kurulu Üyesi & Ege Palas İcra Kurulu Başkanı



Diabetics' Friends

Diabetics' Friends, GlucoExhale cihazı ile tip 2 diyabet hastalarının kandaki şeker ölçümünü non-invaziv yöntemle yapacak. Nefes örneğiyle bu işlemi yapacak olan GlukoExhale, kullanıcının invaziv yöntemleri kullanmadan gün içindeki durum takibini de kolaylaştıracak.

Rehberi: Serkan Sevim, Medianova CEO'su



FluAI

FluAI, grip semptomları gösteren kişilerde gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmak amacıyla hastalardan elde edilecek semptom bilgileri ve boğaz görüntüleri üzerinden tanı ve tanıya yönelik öneriler verebilen yapay zeka destekli bir mobil sağlık uygulamasıdır.

Rehberi: Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi



Türkiye'nin 20 şehir ve 43 üniversitesinden katılım

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! programının bu yılki girişimcilik kampı 20 şehir ve 43 üniversiteden 107 genç girişimcinin katılımı ile gerçekleşti. Yüzde 33'ünü kadın girişimcilerin oluşturduğu ekipler İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Kayseri, Şanlıurfa, Trabzon, Karabük, Samsun, Isparta, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Afyon, Aksaray, Denizli, Hatay, Konya, Malatya ve Van illerinden katıldı. 87'si lisans, 2'si doktora, 2'si ön lisans ve 16 tanesi de yüksek lisans öğrencisi olan katılımcıların yüzde 60'ı, çoğunluğu Bilgisayar ve Biyomedikalolmak üzere, mühendislik bölümlerinde okuyor.



BASF Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı'nın 2020 dönemi, Fiba Group ve Yeditepe Üniversitesi'nin platin sponsorluğunda gerçekleşiyor.



Programa bu dönem Allianz Türkiye, Mazars Denge, Eczacıbaşı Holding, Gürsan Teknik, Ege Palas, ÜNLÜ & Co ve Yemeksepeti de sponsor olarak destek veriyor.



Girişimcilik Kampı programının modüllerine ise bu sene Yeditepe Üniversitesi'nin yanı sıra Zemin İstanbul, TÜSİAD ve Arter ev sahipliği yaptı.



Programın finali ise 6 Mayıs'ta gerçekleşecek



Tüm üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisanüstü öğrencilerine açık olan TÜSİAD BU Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı'nda final 6 Mayıs 2020'de yapılacak. Finalde birinci ekibe 75.000 TL, ikinci ekibe 50.000 TL, üçüncü ekibe 25.000 TL para ödülü verilecek.