Üç Türk girişimi Paris finallerinde!

14 Ocak 2020

Hilal SARI

Bilim, teknoloji ve girişimciliği bir araya getirerek geleceğe yön verecek çözümleri destekleyen global girişim Hello Tomorrow, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği zirvede Türkiye’nin en iyi 13 bilim ve teknoloji tabanlı girişimini uluslararası inovatörler, bilim insanları ve girişim sermayeleriyle bir araya getirdi. Jüriye projelerini sunan girişimlerden üçü, RS Research, Glako Lens ve Inito, 12-13 Mart’ta Paris’te yarışacak.

Bilim, teknoloji ve girişimciliği bir araya getirerek geleceğe yön verecek çözümler yaratan global bir teknoloji girişimi olan Hello Tomorrow, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Hello Tomorrow Turkey Challenge zirvesinde Türkiye’nin en iyi 13 bilim ve teknoloji tabanlı girişimini uluslararası inovatörler, bilim insanları ve girişim sermayeleriyle bir araya getirdi. Girişimlerden üçü, RS Research, Glako Lens ve Inito, 12-13 Mart 2020 tarihlerinde Paris’te gerçekleşecek uluslararası deep-tech yarışması Hello Tomorrow Global Challenge finaline katılmaya hak kazandı.

Her yıl 5 bin başvuru olan ve ‘Deep-Tech’in Davos’u’ olarak bilinen Hello Tomorrow Global Challenge finaline 128 ülkeden 600 girişim seçiliyor ve 14 girişime ödül veriliyor. Fakat ödülden ziyade bu girişimler yüzlerce risk sermayedarından yüzmilyonlarca dolar yatırım alıyor.

‘Çok çeşitli bir ekosistem var'

Etkinliğinin ana konuşmacısı ASX kurucu ortağı roket bilimcisi ve uzay mühendisi Dr. Anita Sengupta Türk girişimcilerin sunumlarını izledikten sonra DÜNYA’ya şunları söyledi: “Acil müdahale uçaklarından kanser teşhisine çok çeşitli bir start-up ekosistemi gördüm. Bir amaç uğruna kar üreten, sorun çözen teknolojilerden beslenen girişimcilik daha iyi bir gelecek inşa eder. Bu hedeflere ulaşan her türlü girişim toplum için bir kazançtır.”

‘Deep-tech ve Türkiye aynı cümlede’

Türkiye’deki deep-tech ekosistemini geliştirmeyi hedefleyen Hello Tomorrow Türkiye kurucu direktörü Timur Topalgökçeli, “Bu işe başladığımızda deep-tech ve Türkiye aynı cümle içinde bile kullanılmıyordu. Şimdi ise işler çok değişti. Artık girişimcilerimiz, kuluçka merkezlerimiz, bu ekosisteme dahil olan şirketlerimiz ve üniversitelerimiz var” diye konuştu.