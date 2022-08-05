Üniversite-sanayi işbirliği için imzalar atıldı

BURSA (DÜNYA) - İki kurum arasındaki iş birliği protokolünün imzalanması münasebetiyle BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu’nun Maltepe Üniversitesi’ni ziyaretine Başkan Fatih Şakir ile birlikte BALKANTÜRKSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Berat Tunakan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Baha Boztekin ile Volkan Göral da katıldı. Ziyarette konuşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Ülkemizde pek çok alanda ve bilhassa üretime yönelik reel sektörde yetişkin insan gücüne olan ihtiyaç gidere artıyor. Biz de üniversite mezunlarımızın pratik kazanmaları adına staj yapmalarını çok önemsiyoruz. Tabii ki iş dünyasının da çeşitli konularda akademik bilgilere ihtiyaçları oluyor. Bu anlamda Maltepe Üniversitemizle başlayan temaslarımızı ve yapacağımı iş birliğini çok önemsiyoruz” dedi. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen de BALKANTÜRKSİAD heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtirken, Bursa’nın üretim, istihdam, ihracat kenti olduğunu, kente ve iş dünyasına her anlamda yardıma hazır olduklarını söyledi.

İki kurum arasında imzalanan protokole göre, BALKANTÜRKSİAD üyelerinin bilgi ve teknolojiyi üreten, geliştiren, rekabet üstünlüğü yaratan bir odak noktası haline getirilmesi; Ürün ve üretim süreci geliştirmeye yönelik Ar-Ge, Ür-Ge ve yenilik çalışmalarının artırılması ve sanayi ihtiyaçlarının üniversiteye aktarılması gibi konularda çalışmalar yapılacak.

BALKANTÜRKSİAD Yönetimi, Rektör Prof. Dr. Edibe Sözen’in ardından Maltepe Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı görevine atanan Dernek üyesi Prof. Dr. Mehmet Yazıcı'yı da makamında ziyaret ederek tebriklerini sundular.