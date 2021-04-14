Üniversitede doğdu, 2.5 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aslı Zuluğ’un kurucusu olduğu ve sağlıklı beslenme alanındaki ürünleriyle tanınan Guru Sağlıklı Gıda yatırım aldı. İlk yatırım turunda 2,5 milyon dolar değerlemeye ulaşan girişim, üniversitede kuruldu. Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası desteği ile kurulan şirket, Türkiye’nin ilk doğal kolajen ve protein cipsi PACHA markasının da üreticisi.

"Bilimin ışığında sağlıklı gıda" vizyonuyla kurulan Guru Sağlıklı Gıda, patentli ürünleriyle geçmiş ile gelecek, lokal ile global arasında bir gıda ve kültür köprüsü kuruyor. Girişim, TÜBİTAK ve Royal Academy tarafından da destekleniyor. Guru Sağlıklı Gıda'nın ilk yatırımcıları Galata Business Angels’dan Umur Özal, Arya Kadın Yatırım Platformu’ndan Işılay Ilgın Ceylanlı ve Rıza Kadılar ile bireysel melek yatırımcılar Bedia Erden, Mehmet Uslu, Murat Tortopoğlu ve Mustafa Ülker oldu.

Yatırımla büyümede hızlanacak

2020 yılında IWEC Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü’nün de sahibi olan Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve Guru Sağlıklı Gıda Kurucusu Dr. Aslı Zuluğ, “Bu yatırım ile büyümemizde hızlanacağımız bir döneme giriyoruz. Sağlık veren gıdaların aynı zamanda lezzetli de olabileceğini savunan bir şirket olarak, yeni ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturmak için gün sayıyoruz” dedi.

Hedefte yurtdışına satış var

Guru Sağlıklı Gıda, yatırım turunun tamamlanmasının ardından ilkbaharı yeni ürünlerle karşılamaya hazırlanıyor. Odağında kolajen olan ürünlerin yanı sıra vegan ürün grubunda da çalışmalar yapan Guru, sağlıklı ve lezzetli yeni fonksiyonel gıdalar ile tüketicilerini şaşırtmaya devam edecek. Sağlık veren, lezzetli ve temiz içerikli, inovatif fonksiyonel gıdalar üretmek vizyonuna sıkı sıkıya tutunan Guru Sağlıklı Gıda’nın 2021-2022 yılları için yol haritasında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yurtdışı pazarlara açılma ve bu amaçla üretim kapasitesinin arttırılması ile yeni ürünlerin geliştirilmesi yer alıyor.