Üzgünüm beyler, kadınlar daha iyi yatırımcı...

Şebnem TURHAN

Yatırım kararı vermek oldukça zorlu bir süreç. Riskler belirlenir, kayıp yaşamamak için hangi enstrümanların kullanılacağı öğrenilir ve imkan varsa bir yatırımcı danışmanıyla konuşulur. Sadece Türkiye değil küresel düzeyde karşınıza çıkacak yatırım danışmanının erkek olma olasılığı yüzde 90. Peki kadınlar mı yoksa erkekler mi daha iyi yatırımcı? Dünyada yapılan araştırmalar kadınların erkeklerden çok daha iyi yatırımcı olduğunu ortaya koyuyor. Neden mi? Çünkü erkekler çok duygusal! Araştırmalara göre ‘aşırı güven aşırı işlem’ yapılmasına neden oluyor ve kısa vadeli kazanç için hareket eden erkek yatırımcılar kadınlara nazaran daha az getiri elde ediyor.

Uzun vadeli ve iyi sicilli yatırım

Kadınların erkeklerden daha iyi yatırımcı olduğuna ilişkin ilk kanıt dünya çapında ünlü işletme okulu Warwick Business School'un araştırması. Araştırmada Barclays'in akıllı yatırımcı hizmetini kullanarak hisse ve fon işlemi yapan kadın ve erkeklerin alışkanlıkları incelendi. Kadın ve erkek yatırımcıların 36 aylık dönemdeki işlemlerini inceleyen araştırmada erkeklerin yaptığı yatırımların yıllık getirisinin İngiltere Borsası FTSE 100'ün yıllık getirisinin sadece yüzde 0,14 üstünde olduğunu ancak kadınların FTSE 100'den yıllık yüzde 1,94 daha iyi kazanç elde ettiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre kadın ve erkek yatırımcılar arasındaki en büyük fark yatırım yapmak için satın aldıkları hisse senedi türleri oldu. Erkekler spekülatif, ucuz görünen ancak yükselme ihtimali olan ve 'piyango tarzı' kazanç potansiyeli olan hisselere heyecanlanırken kadınlar iyi sicile sahip hisse senetlerine odaklanıyor. Erkekler kısa vadeli yatırım düşünürken kadınlar daha uzun vadeli bir bakış açısına sahip. Araştırmada kadınların ‘mantıklı’ yatırım yaptığı ve erkeklerin aldığı aşırı riskin her zaman kazandırmayacağı vurgulandı.

Aşırı özgüven kayıp getirebilir

İkinci araştırma ise Money Crashers'ın yatırım psikolojisi üzerine gerçekleştirdiği anket. Ankette erkekler yatırım getirilerinin borsa getirilerini aştığına inanma olasılıkları kadınlardan iki kat daha fazla. Erkekler hisse senetlerini, kadınlar gayrimenkulu seçerken kadın yatırımcılar için sosyal etkileşim önemli bir unsur. Kadınların yüzde 51'i sosyal sorumluluk işleri yapmayan şirketlere yatırım yapmayı reddediyor. Money Crashers araştırmasına göre erkeklerdeki yüksek özgüven aslında yıkıcı yatırım davranışlarına yol açabilir. Yüksek özgüven aşırı işleme yol açıp, daha yüksek işlem maliyetleri nedeniyle erkeklerin getirilerini de azaltıyor.

Daha iyi performans gösterdi

Fidelity Investments'ın 8 milyondan fazla müşteri verisine dayanarak yaptığı araştırmada ise yatırım konusunda kadınların erkeklerden yüzde 0,4 oranında daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Bu size küçük bir oran gibi gelse de zaman içinde büyük bir etki yaratıyor. Ayrıca aynı araştırma kadınların yıllık tasarruf oranlarında en üst sıralarda olduğunu da ortaya koydu. Bireysel emeklilik hesaplarına bakıldığında kadınlar her maaş düzeyinde erkek meslektaşlarına göre maaş çeklerinde çok daha yüksek yüzdelerde tasarruf elde etti.

Sabır, disiplin ve öğrenme isteği

Dördüncü bir araştırmamız da Wells Fargo Investment Institute'den geliyor. Raporda özellikle piyasalarda dalgalanmanın olduğu dönemlerde kadınların sabır, disiplin ve daha az risk alarak erkeklerden daha iyi bir getiri performansı sergilediğini ifade etti. Raporda kadınların daha yüksek performans elde etmesinin üç nedeni şöyle belirlendi:

Sabır: Kadınların erkeklerden daha az işlem yaparak almaya karar verdikleri risklerden daha yüksek getiri elde ediyor.

Disiplin: Kadınlar yatırım planına daha sadık kalma eğilimindeler ve bu daha iyi yatırım sonuçlarına yol açabiliyor.

Öğrenmeye isteklilik: Kadınlar yatırım uzmanlarından eğitim ve tavsiye alma konusunda erkeklerden çok daha hevesliler.

Pandemide de kazanan ve kazandıran

Goldman Sachs araştırması da pandemi döneminde yapılan yatırımlarda getirinin farklılaştığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, kadınlar tarafından aktif olarak yönetilen bir avuç fon getiride çok daha başarılı oldu. Araştırmada kadınların yönettiği yatırım fonlarının getirisi, kadın yöneticisi olmayan fonlar arasındaki getiriden 1 puan daha iyi olarak hesaplandı. Goldman Sachs araştırma raporu için, kadınların portföy yöneticilerinin en az üçte birini temsil ettiği ABD büyük sermaye fonlarını inceledi. Kadınlardan oluşan ekipler, toplam varlıkların yüzde 2'sini veya bankanın incelediği 496 büyük ABD hisse senedi fonunun yüzde 14'ünü oluşturdu. Pandemi dönemindeki en düşük seviyelerden yılsonuna bakıldığında kadınlar tarafından yönetilen fonların yüzde 48'i ortalama üstü performans gösterdi. Erkeklerde bu oran yüzde 37’de kaldı. Kadınların yönettiği fonlarda erkeklerin yönettiği fonlara göre daha fazla teknoloji hissesi daha az finans kurumu hissesi yer aldı.

Neden erkeklerden daha başarılı?