Veganzone, 3 milyon dolar değerleme ile ilk yatırımını aldı

Vegan-vejetaryen hayatı benimseyen kişiler için bir “super app” olmayı hedefleyen sosyal medya platformu Veganzone, 3 milyon dolar değerleme ile Focus Global Project’ten ilk yatırımını aldı. Veganzone, bu yatırımı yazılım teknolojilerinin geliştirilmesi ve etkin olduğu pazarlarda büyümeye ayırmayı hedefliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerden vegan-vejetaryenlerin tanışmalarına, ortak etkinlikler düzenlemelerine ve veganlıkla ihtiyaç duyulan her bilgiye ulaşmalarını amaçlayan Veganzone, henüz Şubat ayında New York’ta kurulmasına karşın bugün Türkiye dâhil 40 ülkeden kullanıcıya ulaşıyor. Veganzone’un Türkiye’de de 7 bin üyesi bulunuyor.

"Veganzone’a desteğimiz sürecek"

Veganzone’u ve kitlesini çok önemsediklerini söyleyen Focus Global Project Yönetici Ortağı Kerem Kapancı, vegan-vejetaryen hayatı benimsemiş kişiler arasında iletişimi ve etkileşimi geliştiren bu projenin ilk yatırımcısı olduklarını, Veganzone’a verdikleri destekleri arttırarak sürdüreceklerini aktardı.

Kapancı, "Doğanın korunmasına önem veriyorsak tabağımızdakilerin de nelere neden olduğundan haberdar olmamız gerekiyor. Çünkü yiyecek seçimlerimizin de çevresel bir mesele. Focus Global Project olarak bu tam da bu nedenle Veganzone’a destek olmayı dünyamıza ve doğaya ödediğimiz bir borç olarak görüyoruz.” dedi.