Virasoft, 2,5 milyon dolar yatırım aldı

Patoloji alanında geliştirdiği yapay zeka çözümleri ve dijital patoloji uygulamalarıyla öne çıkan Virasoft, Eczacıbaşı Momentum'un önderliğindeki “Seri A” yatırım turunu tamamladı. Bu turda Virasoft; Teknoloji ve İnovasyon Fonu, DCP, TT Ventures, Acıbadem Üniversitesi, Ak Portföy Girişim Sermayesi ile birlikte Mustafa Selim Kondu, Burak Uzel, Bedi Turgut Uzel, Fatma Fatoş Özbaş melek yatırımcılarının da katkılarıyla 2,5 milyon dolar aldı.

Geliştirdiği yapay zeka algoritmaları ve dijital patoloji çözümleriyle haftalar süren vaka raporlama sürelerini 3-4 güne düşüren Virasoft, ayrıca, kanser tanı ve tedavi süreçlerinde sunduğu çözümler ile yapay zeka destekli dijital dönüşüm sağlıyor.

Türkiye'de özel ve kamu olmak üzere 20'den fazla hastane ile iş birliği yapan Virasoft, Türkiye'de sunduğu tele patoloji, dijital patoloji ve yapay zeka sistemleri ile 200 binin üzerinde hastaya hizmet sağladı. Virasoft yazılımlarını kullanan doktorlar, bu vakaların 50 bininde yapay zeka algoritmalarından faydalandı. Şirket, gelecek yıl meme, prostat, akciğer ve kolon kanseri gibi birçok solid kanser türünde kullanılabilen yapay zeka algoritmalarını yurt dışına taşımaya hazırlanıyor. Şirket, aldığı 2,5 milyon dolar yatırım ile çözümlerini başta ABD olmak üzere yurt dışında yayılarak diğer ülkelerdeki hasta ve doktorların hizmetine sunacak.

Sunduğu çözümler 300 hekim tarafından kullanılıyor

2015 yılında Gökhan Hatipoğlu ve Samet Ayaltı tarafından kurulan Virasoft, Türkiye'nin yapay zeka alanında çalışan firmalarından biri. Virasoft'un çözümleri şu anda Türkiye genelinde 20'den fazla hastanede, 300'ün üzerinde hekim tarafından kullanılırken çeşitli üniversitelerde 3 binin üzerinde tıp öğrencisi Virasoft eğitim platformunu kullanıyor.

Kuruluşundan bu yana aldığı yatırımları ve gelirlerini Ar-Ge faaliyetlerine harcayan Virasoft, bu yıl ikisi yurt dışı olmak üzere 4 bilimsel projeye destek kazandığını, ayrıca 10'un üzerinde bilimsel çalışma yayınlayacağını da duyurmuştu.

Eczacıbaşı Momentum Yatırım Müdürü Berktuğ İncekaş, "Sağlık alanında dijital dönüşümün ve yapay zekâ uygulamalarının kullanımının hızla arttığını görüyoruz. Gökhan ve Samet'in dijital patoloji alanındaki çözümlerini özgün verilerle geliştirdikleri yapay zeka algoritmaları ile birleştirmeleri sonucunda yurt dışında önemli bir oyuncu olacaklarına inanıyoruz. Eczacıbaşı Momentum olarak global bakış açısına sahip sağlıkta yapay zeka alanına odaklanmış Virasoft'un yatırımcısı olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.