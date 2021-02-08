WE20 TECH ile kadınlar iş dünyasında daha çok yer alacak

Mikro Yazılım, Zirve ve Paraşüt, grup şirketlerinde görev alan kadınların teknoloji alanında daha fazla yer almasını amaçlayan WE20 TECH (Women Empowerment Programme) programını başlattı.

Proje sayesinde katılımcıların, WE20 TECH programı içinde yer alan şirketlerin kadın yöneticilerinden birebir mentorluk desteği, kişisel gelişim eğitimleri ayrıca yetenek gelişim programları tasarlayan anlaşmalı bir danışman şirketten de koçluk alarak iş dünyasında donanımlı olarak yer alabilmesi amaçlanıyor. Programı başarıyla tamamlayanlar staj hakkına sahip olacak ve iş hayatına atılacak. Gelenekselleşmesi planlanan proje ile yeni istihdam yaratılırken kadınların iş dünyasında daha çok yer alması planlanıyor.

Amaç, istihdama katkı sağlamak

Projenin önemine dikkat çeken Mikro Yazılım, Zirve ve Paraşüt İnsan Kaynakları Direktörü Gökçe Yargan, “İş hayatına adım atmadan önce, bir liderin sana mentor olmasını ister misin? mottosuyla yola çıktığımız programımızı kısa süre önce başlattık. WE20 TECH, bizler için büyük önem taşıyan bir sosyal sorumluluk projesi; proje kapsamında hem workshoplar düzenliyoruz hem de birebir görüşmeler ile iş hayatına dair hedefleri ve kişisel gelişim alanları üzerine çalışma fırsatı sunuyoruz. Program sonunda güçlü performans gösteren mentiler staj programına kabul edilerek Mikro Yazılım, Zirve ve Paraşüt’ün bir parçası olacak.” diye konuştu.

"Proje fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor"

OECD raporunda, kadın teknoloji endeksi verilerine göre Türkiye bilişim sektöründe yüzde 9,9 kadın istihdam oranıyla en alt sıralarda yer aldığına dikkat çeken Yargan, "Değişen dünya düzeninde en önemli sektörlerin başında gelen yazılım sektöründe daha fazla kadın istihdamıyla ülkemizi üst sıralara çıkartıp fark yaratacağımıza inanıyoruz. Teknoloji alanında insana yatırım yaparak sektörde sayıca çok az olan kadın oranını artırmak, fırsat eşitliğini sağlamak ve kadınlarımızın bu alanda kendi potansiyellerini keşfedebilmelerine destek olabilmek adına programımızı başlattık. Teknoloji alanında istihdamın artırılmasındaki çözüm yollarından birinin de sektörde rol model olan kadınlarımızın mentorluk programlarıyla üniversitelerde okuyan genç kadınlara yol göstermesi olduğuna inanıyoruz. WE20 TECH projemizle benzersiz bir program oluşturarak gençlerimize destek vermeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

"İş dünyasına donanımlı bireyler yetiştirecek"

Projenin çıkış noktasının kadınların teknoloji alanında daha fazla ve daha donanımlı bir şekilde yer almasını sağlamak olduğunu söyleyen Gökçe Yargan, “Şu an için yalnızca İstanbul ve Ankara ile sınırlı olan projemizin kapsamını genişleterek her yıl düzenlemeyi planlıyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Programımız dahilinde kişisel etkinlik ve hedefleri belirleme, efektif iletişim ve doğru soru sorma teknikleri gibi workshoplarımız olacak. Grup şirketleri olarak, teknoloji ve yazılım dünyasının öncü oyuncularından biri olmayı sürdürüyor ve değişen dünyanın yeniliklerine kendimizi adapte etmeye devam ediyoruz.” dedi.