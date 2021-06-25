WeBee, aldığı yeni yatırımla 38 milyon TL değerlemeye ulaştı

Otel etkileşim platformu WeBee, 6 milyon TL daha yatırım alarak 38 milyon TL üzerinde değerlemeye ulaştı. İlk tur yatırımını 2019 yılında Turizm sektörünün önemli ismi Mustafa Oğuz Akdeniz ve melek yatırımcı Burak Şen'den almıştı.

23 ülkede 160’tan fazla otele hizmet veren WeBee, DCP’nin (Diffusion Capital Partners) liderlik ettiği ve Türkiye Kalkınma Fonu altında faaliyet gösteren Teknoloji İnovasyon Fonunun da eş yatırımcı olarak yer aldığı ikinci yatırım turuna katılan yeni yatırımcılar arasında; Yemek Sepeti’nin CEO'su Nevzat Aydın, melek yatırım ağı Angel Effect, Almanya’dan melek yatırımcı Sinan Özel ve İngiltere’den melek yatırımcı Sinan Düztaş da bulunuyor.

WeBee, aldığı yatırım ile yurtdışı ofislerini kurarak yurtdışı pazarlarında varlığını güçlendirip globalde de büyümeyi hedefliyor.

"Yatırımla Türkiye'deki konumumuzu pekiştirdik"

Konuya ilişkin açıklama yapan WeBee Kurucu Ortakları Tansel Voyvodaoğlu ve Dr. Özgür Zan, "2017 yılında başlayan WeBee yolculuğumuzda kısa sürede Türkiye pazar lideri olduk ve yurtdışında da 23 ülkeye hizmet verir hale geldik. Bu başarımızı uluslararası ödüllerle de taçlandırdık. Şimdi WeBee’nin aldığı 6 milyon TL'lik yatırım ile Türkiye'deki konumumuz pekiştirerek genişletirken, yurtdışı ofisimizi kurarak global liderler arasında yer almayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.