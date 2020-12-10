Yapay zeka ile çalışan İngilizce uygulaması Türkiye'de

San Francisco merkezli, çocuklar için ses ve yapay zeka tabanlı bir İngilizce uygulaması olan Buddy.ai, Türkiye’de de erişime açıldı. Girişim sermayesi tarafından yatırım alan ve dünya çapında 30 binden fazla ücret ödeyen kullanıcıya sahip olan uygulama, rutin olarak uygulanan temel eğitim pratiklerinin %80’ini, maliyetlerini yüzde 2 oranına düşürdüğünü ifade etti.

Türkiye pazarına Eylül 2020’de giren uygulama büyük ilgi gördü. Buddy.ai Ekim, Kasım ve Aralık aylarında iOS ve Android uygulama pazarlarında Çocuk ve Eğitim kategorisinde zirveye yerleşti.

Mobil uygulama Buddy.ai’ın çalışma prensibi, sesli asistanlarda olduğu gibi, ses tabanlı yapay zeka teknolojisine dayandığı ifade edildi. Bir süredir bu alanda çalışan firma, bir yıl kadar önce 4-10 yaş aralığındaki çocuklara yapay zeka ile çalışan, eğlenceli bir çizgi karakter olan Robot Buddy ile oyun oynama ve konuşma şansı veren bir uygulama geliştirdi. Sanal öğretmen Buddy ile, İngilizce’ye meraklı çocukların eğlenerek İngilizce pratik yapıp, telaffuzlarını ve kelime hazinelerini geliştirmelerine katkında bulundukları açıklandı.

Dünyanın her yerinde 500 milyondan fazla çocuk ikinci dil olarak İngilizce öğreniyor. Dünyanın ortak dili İngilizce’yi öğrenmek isteyen insan sayısı çok yüksek, bu talebi karşılayacak sayıda İngilizce öğretmeni sayısında sıkıntı olduğunu dile getiren Buddy uygulamasının yöneticileri, bu soruna özel ders almaktan çok daha uygun maliyetli bir çözüm getirdiklerini aktardı.

1 milyon dolar yatırımla kuruldu

San Francisco merkezli startup Buddy’nin kısa ama başarılarla dolu bir geçmişi var. Buddy.ai 2020 yılına LETA Capital adlı yatırım sermayesi şirketinden 1 milyon dolar yatırım alarak başladı. Yılın ortalarında Latin Amerika pazarlarına, hemen ardından, Eylül 2020’de ise Türkiye pazarına girdi. Buddy’nin teknoloji ve eğitim metodolojisi uzmanlar tarafından büyük takdir gördü ve 2020 yılı boyunca, Londra’da Global Edtech Startup Awards (GESAwards) kapsamında Inovasyon ödülüne, South Summit’de En iyi Startup ödülüne, Madrid’de ise EnlightED Ödülüne layık görüldü.

3 ayda 400 bin indirme

Uygulama, Türkiye pazarına girdiğinden beri 400 bin defadan fazla indirildi ve pazara girmesinin hemen ardından, uygulama pazarlarında Çocuk ve Eğitim kategorilerinde zirveye çıktı.

2021 Bahar aylarında Türkiye’deki kullanıcı sayısını ikiye katlamaya hazırlanan Buddy.ai, Türkiye’deki altyapısını, destek hizmetlerini ve içeriğini de bu büyüyen pazara uygun hale getiriyor.

Buddy.ai kurucularından ve halen COO (Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) olan Dmitry Stavisky, California merkezli şirket için şunları söyledi: “Buddy, yabancı dil eğitiminde sanal öğretmenler alanında öncü bir uygulama. Sanal öğretmenler, 4 trilyon dolar büyüklüğündeki eğitim sektörünü baştan şekillendiren yepyeni bir teknoloji. Türk çocukları ve anne babaları tarafından Buddy’nin benzersiz oyun tabanlı eğitimi, ses öncelik veren arayüzü ve yapay zeka destekli konuşma ve uyarlanabilir öğrenme teknolojisine gösterilen ilgi nedeniyle çok mutluyuz. Çocuklar, robot Buddy ile oynamaya bayılıyorlar, anne babalar da çocuklarının oyun oynarken sınırsızca İngilizce konuşma pratiği edinmesinden çok memnunlar.”