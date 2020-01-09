Yatırımcılardan en çok ilgiyi KOBİ’ler ve start-up’lar gördü

09 Ocak 2020

Mehmet KAYA

Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların ardından en geniş veri kaynağına sahip Rekabet Kurumu da satın alma/birleşmelere ilişkin 2019 raporunu açıkladı. Rekabet Kurumu, incelenen birleşme ve devralma sayısının bir önceki yıla göre 15 adet azaldığını ve 208 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu işlemler içinde yurt dışında gerçekleşen ve ilgili şirketlerin Türkiye’de tesis ya da merkezi olması nedeniyle Türkiye rekabet otoritesine de bildirilen işlemler bulunuyor.

Rekabet Kurumu, raporunu kendisinden izin veya menfi tespit almak için başvuran birleşme devralmalara yönelik verilere dayanarak hazırlıyor. Kurum derlediği raporunda, sadece Türkiye pazarındaki şirketlerin birleşme ve devralmasına yönelik 91 işlemin ve 1 özelleştirmenin gerçekleştiğini duyurdu. Bir önceki yılda bu sayı 85 adetti. 2019’da gerçekleşen işlemlerin tutarı 42 milyar 863 milyon TL düzeyinde belirlendi. Bir önceki yılda tutar ise 30 milyar 97 milyon TL düzeyindeydi. Türkiye’de rekabet kurumu aracılığıyla yapılan işlemlerin 44’ünde taraflar Türk ve yabancılardan oluştu. Tüm tarafları Türk olan işlemler ise 38 adet olarak gerçekleşti. 2019’da birleşme ve devralmalarda önceki yıllardan farklı olarak orta ve küçük ölçekli şirketlerin satışlarının ağırlığının artması oldu. Startup’lar da 2019’da ilgi gördü.

Büyük alımlarda Japonlar önde

Rekabet Kurumu raporuna göre, 2019’da 46 Türk şirketi yabancılar tarafından satın alındı. Tutar bakımından bakıldığında satılan ilk 6 şirketin Japon firmalarca alınması dikkat çekti. Satılan 46 Türk şirketinin toplam işlem tutarı 36 milyar 177 milyon TL oldu. En büyük el değiştirmeler ise finans sektöründe gerçekleşti ve bu alanda işlem tutarı 15 milyar 482 milyon TL oldu. Japonya’yı 5 işlemle Fransa ve 4’er işlemle Hollanda ve İngiltere izledi.

Rekabet Kurumu raporunda, ortak girişim şirketlerine yapılan yatırımdaki sıçrama dikkat çekti. 2019 yılında yabancılar Türkiye kökenli 4 ortak girişim işlemi yaptı ve işlem bedeli 8,9 milyar TL oldu. Bir önceki yılda 2 işlem yapılmış bedeli ise 444 milyon TL düzeyinde olmuştu.