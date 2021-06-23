Yerli fintech weepay 15 milyon TL yatırım aldı

Türkiye’nin yenilikçi finansal teknoloji sağlayıcısı weepay, üç aydır sürdürdüğü yatırım turunu, Türkiye’nin önemli şirketleriyle yaptığı yatırım sözleşmeleriyle tamamladı. Türkiye’de fintech alanında sanal POS çözümleri sağlayan bir finansal teknoloji girişimi olan weepay, yatırım imkânlarının genişletilmesi amacıyla yaptığı görüşmeler sonucu Rüz-Gar Enerji ve bir gıda firmasından iki farklı kaynak sağlayarak yatırım turunun ilk etabını tamamladı.

Yatırımcılar imzayı attı



weepay ile yatırım kaynağı sağlayan Rüz-Gar Enerji ve gıda firması ile varılan anlaşmalar kapsamında hazırlanan sözleşme, tüm tarafların katıldığı bir törenle imzalandı. ELESTAŞ Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen imza töreni, Rüz-Gar Enerji CEO'su Ali Çiçek, Türkiye’nin öncü bir gıda firmasının Yönetim Kurulu üyelerinden Elif Tipi Kınay, weepay kurucu CEO'su Cihat Değirmenci ve weepay CTO'su Selim Destancı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.



weepay'in aldığı yatırımları değerlendiren weepay CTO'su Selim Destancı, “İki yıl önce fintech alanında yeni bir bakış açısı, yeni ürünler ve açık bankacılık hizmetlerini birleştirme vizyonu ile weepay'i hayata geçirmiştik. Başladığımız günden itibaren aylık %33 ciro büyüme ortalaması gibi hedef belirlediğimiz önemli kilometre taşlarını çok hızlı geride bıraktık. İmzalanan yatırım sözleşmeleriyle bugün bir kilometre taşını daha geride bırakan weepay, iki güçlü firmamızın destekleriyle hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyecek, tüm ekosisteme daha fazla katkı sağlayacaktır. Ayrıca bir sonraki hedef olan globalleşme adımımıza da daha hızlı ve emin bir şekilde yaklaşmış olacağız“ ifadelerini kullandı.

weepay; weePOS, weeLink, weeShop, weeMobil ve yakın zamanda yayımlanması planlanan weeClick gibi finansal teknolojiler alanında ürünleri bulunuyor. weepay, kullanıcılarının gelirlerini arttırmaya yönelik çok sayıda istatistiksel veriyi de paylaşıyor.