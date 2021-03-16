Yerli girişim Allzin, Zomato’nun tahtına kurulacak

ÇİĞDEM YÜCESOY SUBAŞI

Önceki hafta Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandıran Hintli Zomato’nun benzeri yerli girişim Allzin, global devin tahtına oturmak için harekete geçti. Allzin, dünya devinin sahayı terk ederek çekildiği Türkiye pazarı için iddialı bir büyüme hedefi koydu. Sadece kullanıcı sayısını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda restoranların dijitalleşmesinden de pay alacak.

Dünyanın herhangi bir yerinde sokağa çıkan kişinin yemek ve eğlence gibi sosyal tüketim ihtiyaçlarına ulaşmasına rehberlik etmek üzere faaliyet gösteren Allzin, kurulduğu 2017 yılından bu yana ciddi bir büyüme sağladı. Sakarya Üniversitesi mezunu makine mühendisi girişimci Eyüp Alp tarafından hayata geçirilen Allzin, aralarında ünlü restoran ve kafe zincirlerinin de olduğu bir müşteri portföyüne ulaşmış durumda. Hedefte ise global yolculuk var. Eyüp Alp, “Global bir marka olabilmek için yola çıktık, pandemi nedeniyle aksamalar yaşadık. Ancak, global hedefimize hızla ulaşacağımız fırsatlar oluştu” diyor.

Etkinlikleri de ekledi

Genç girişimci, başlangıçta birbirleriyle bağı olmayan sadece aynı lokasyondaki kişilerin deneyimlerini göstermek üzere bir yazılım oluşturdu. Zamanla mekanları da içine dahil ederek menü, servis saatleri, telefon numaraları gibi bilgileri de ekledi. Zomato’nun Türkiye’den ilk ayrıldığı 2017 yılında önemli bir gelişme yaşadıklarını söyleyen Alp, “Onların olmadığı dönemde uygulamayı geliştirecek önemli bir fikir bulduk. Sinema, tiyatro, konser, etkinlik, maç yayını, oyun salonu gibi mekanların bilgilerini uygulamaya ekledik. Kullanıcının etkinliklerin olduğu lokasyonlardaki restoran ve kafeteryaları görmesini sağladık. Böylelikle konsere gidecek kişiye çevredeki tüm mekanları keşfetme olanağı sunduk” şeklinde konuşuyor.

Pandemi öncesi dijitalleşme fikri

Alp, bu yeni fikirle kullanıcı sayısını artırmayı başarmış. Ancak girişime para kazandıracak hamle başka bir fikirle gelmiş. Uygulamaya dahil etmek üzere mekanlarla görüşürken dijitalleşme konusundaki ihtiyacı fark etmiş.

Çalışmalarını bu yöne kaydırdıklarını söyleyen Alp, mekanların Starbucks benzeri dijitalleşmesine talip olduklarını söylüyor ve ekliyor: “Mekanlarla iş ortaklığına yönelik yaptığım görüşmelerde birçoğunun dijitalleşmeden çok uzak olduğunu görüyordum. Onların tek başına bu yatırımı yapmaları hem zaman hem de maliyet açısından sıkıntılı bir süreç. Bu hizmeti onların ayağına hem de uygun fiyatla götürmeyi düşündük. Böylelikle dijitalleştirme hizmetini de faaliyetlerimize ekledik. İlk olarak Kadıköy’de bulunan ünlü bir eğlence mekanıyla QR kodlu menü hizmeti için çalışmaya başladık. Mekana gelen müşteriler akıllı telefonuyla masadaki barkodu okutarak menüyü görerek siparişi kolaylıkla verebildi. Uygulamayı yabancı müşterilere kendi dilinde hizmet verecek şekilde geliştirdik.”

QR kodlu menü zorunluluk oldu

Ağustos 2019’da başlayan ilk satış sayesinde Allzin para kazanmaya başlamış. Asıl çıkış ise birçok sektörün performans kaybı yaşadığı COVID-19 pandemisiyle yaşanmış.

Alp, “Temassız hizmetin hayatımıza girmesiyle birlikte dijitalleşme zorunluluk haline geldi. Allzin’in dijitalleşme ürünü de yıldız oldu” diyerek sözlerini şöyle sürdürüyor: “Sistemi restoran sahiplerine anlatmakta zorlanıyorduk ancak pandemi gelince her şey değişti. Pandemi öncesinde oluşturup geliştirdiğim fikir, aniden ihtiyaç haline geldi. Restoranların müşteri kabul etme yasağının bittiği haziran ayında telefonum hiç susmadı. Teklif götürdüğüm ancak hizmeti gereksiz bulan mekanlar beni aramaya başladı. Talebe yetişemedim, teklif götürmeye bile gerek kalmadan, telefondan satış yaptık.”

“Kapananların yerine yenileri açılacak”

Şirket halen restoranlara otomasyon POS sistemi, garson el terminali, yazıcı entegrasyonu, mobil online ödeme altyapısı, müşteri sadakat sistemi gibi tüm hizmetleri paket olarak sunuyor. İhtiyaca göre farklı dijitalleşme içeriklerini restoranlara götürdüklerini söyleyen Alp, “Bu alanda büyük bir potansiyel var. Pandemi yeni bir sektöre kapı açtı. Yapılan tahminlere göre bu dönemde restoran ve cafelerin yüzde 20’si kapandı. Bu da yaklaşık 40 bin mekana tekabül ediyor. Bu sektörde kapananların yerini kısa sürede yenileri alır. Her yeni açılacak mekan bizim için potansiyel müşteri” diye konuşuyor.

Online siparişe Bağdat Caddesi’nde başlayacak

Henüz yolun başında bir uygulama olmasına rağmen Allzin, 225’in üzerinde sözleşmeli müşteriye, 1000’in üzerinde işletme hesabına sahip. 2020’de 2.3 milyon görüntüleme aldıklarını söyleyen Alp, kullanıcı deneyimi yönünden de başarılı olduklarını belirtiyor.

Genç girişimci, uygulamaya yeni bir hizmeti daha eklemek için harekete geçmiş durumda. Restoranların açılsa da eve sipariş hizmetinin yoğun olarak sürdüğüne dikkat çeken Alp, bu pazara oyuncu olarak hazırlanıyor. İlk olarak sahaya İstanbul’un ünlü lokasyonu Bağdat Caddesi’nde çıkacak.