Yıldız Ventures, gıda ve perakende girişimlerini takibe aldı

Yıldız Holding'in girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla kurduğu Yıldız Ventures'ın odak noktasında gıda ve perakende sektörlerindeki girişimler bulunuyor. Bu sektörlerdeki girişimlere yatırım yapacaklarını söyleyen Yıldız Ventures Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Yahya Ülker, "Global ortağımız Sente Foundry ile birlikte gerçekleştirdiğimiz hızlandırma programımız kapsamında, gıda alanında bu yıl en az üç erken aşama startup’a yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi.

"istegelsin yenilikçi bir girişim"

Yıldız Ventures faaliyetlerini inkübasyon, finansal yatırım ve gıda alanlarında yürüten bir girişim hızlandırma programı. İnkübasyon kapsamında ana işlerini destekleyecek fikirleri değerlendirdiklerini belirten Ülker, faaliyetleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Mevcut işlerimizi stratejik ve teknolojik olarak destekleyen fikirleri Yıldız Ventures bünyesinde geliştirmeye, olgunlaştırmaya odaklanıyoruz. Dünyaya paralel olarak Türkiye’de de e-ticaret pandemi döneminde büyük atılım ve genişleme gösterdi. Geçen yıl yaptığımız en büyük inkübasyon yatırımı, bu alandaki yetkinliğimizi ve gücümüzü destekleyeceğine inandığımız istegelsin oldu. Yıldız Ventures’ın sağladığı know-how sayesinde, Türkiye’nin ilk online süpermarketi istegelsin, online market alışverişi noktasında pazara yön veren, yenilikçi bir girişim olarak öne çıktı. Yine gıda alanında yatırım yaptığımız bir diğer girişim de EuroFresh oldu. Bu girişim, değişen tüketici davranışlarına paralel olarak, kullanımı son derece pratik, yıkanmış ve doğranmış sebze meyveleri müşterilerine ulaştırıyor.

Finansal yatırım tarafında çalışmalarımıza daha geniş bir odakla devam ediyoruz. Geçen yıl birçok girişimle bir araya geldik. 2020 özellikle FinTech, SaaS (software as a service) ve yapay zeka alanlarında hareketlilik yaşanan bir yıldı. Bu alanlarla da kısıtlı olmamak üzere, finansal ve stratejik destek arayışında olan, yüksek potansiyelli ve büyüme gösteren girişimleri değerlendirmeye devam edeceğiz."

İlk müşteri Yıldız Holding

Ülker, erken aşama gıda girişimlerini desteklemek amacıyla başlattıkları hızlandırma programını global iş ortağı Chicago merkezli Sente Foundry ile birlikte yürüttüklerini ifade ederek, program kapsamında öncelikle girişimcilerin başvurularını değerlendirdiklerini söyledi.

Stratejik açıdan uygun olduğunu düşündükleri girişimlerle de altı haftalık hızlandırma modülünü başlattıklarını anlatan Ülker, "Bu şekilde toplamda altı startup’a hızlandırma programı kapsamında yatırım yaptık. 2020’deki ikinci Hızlandırma Programı’na seçilen startup’lar Arkim, Paragon Pure ve Nom oldu. İlk aşamada bu girişimlere 75 bin dolar finansal destek sağladık. Finansal desteğin yanı sıra, en az bu kadar önemli bir başka desteğimiz ise girişimlerin Yıldız Ventures referansıyla kurumsal firmalarla iş birliği yapma fırsatı bulması; aynı zamanda ilk müşterilerinin Yıldız Holding şirketleri olması gibi değerli bir fırsatı da sunuyoruz" bilgilerini verdi.

En büyük yatırım istegelsin'e

Yıldız Ventures bugüne kadarki en büyük finansal yatırımı, 30 milyon dolarla istegelsin'e yaptı. Türkiye’nin ilk online süpermarketi olarak, kısa sürede sektörün önemli oyuncularından biri olduğunu söyleyen Ülker, 7 binden fazla ürün çeşidiyle kolay ve pratik bir alışveriş deneyimi sunduklarını belirterek "istegelsin, şu anda İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bodrum, Eskişehir, İzmir’de faaliyet gösteriyor. 2020’de hızlı bir büyüme gösteren istegelsin’in, 2021 yılında da yeni şehirlere açılarak bu büyümeyi sürdürmesini bekliyoruz" dedi.

Yeni fikirler arıyor

Salgınla beraber e-ticaret ve gıda sektörünün daha entegre bir şekilde çalışmaya başladığını belirten Ülker, "E-ticaret ve gıda sektörü konusunda yeni iş birlikleri ve girişimler artacak." dedi.

Geçen yılın girişim ekosisteminin büyüdüğü bir yıl olduğunu anlatan Ülker, şöyle konuştu:

"2021’de mevcut yatırımlarımızı desteklemeye devam ederek büyümelerine ivme kazandıracağız. Öte yandan Yıldız Ventures olarak trendleri ve başta gıda, perakende ve teknoloji alanlarında olmak üzere gelişmeleri sürekli izleyen bir yapımız var. Bu da işimizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Elbette startup’lara destek vermeyi, yatırım yapmak ve desteklemek için yeni fikir ve girişimleri aramayı, takip etmeyi sürdüreceğiz."