Yolda, 1,9 milyon dolar yatırım aldı

KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelerin karayolu taşımacılık süreçlerini dijitalleştiren Yolda.com, henüz ilk yılında 1,9 milyon dolar tutarındaki ikinci yatırım turunu kapattı. Avusturya merkezli Speedinvest’in liderlik ettiği yatırım turuna, mevcut yatırımcılar Collective Spark ve tüm melek yatırımcılar da katıldı. Güçlü bir Seri A yatırım turuna hazırlanan Yolda.com’un bir yılda aldığı toplam yatırım, yeni yatırımla 2,7 milyon dolara ulaştı.

Yatırma ilişkin bilgi veren Yolda.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Volkan Özkan, “Tüm mevcut yatırımcılarımızın yatırıma dahil olması bizim için önemliydi. Yeni yatırımcımız da bize, globalleşme yolculuğumuzda güç verecek. İlk yılımızda parsiyel (LTL) taşımacılıkta çok önemli taşıma hacimlerine ulaştık, yeni yatırımla hedefimiz hizmet alanımızı tam kamyon yükü (FTL) çözümleriyle genişleterek yaklaşık 10 kat büyümek ve Avrupa başta olmak üzere uluslararası alanda faaliyet gösteren bir firma haline gelmek. Tabii bu hedefler doğrultusunda ekibimizi 1 yıl içinde 2 kat büyütmek ve alanında uzman isimleri de bünyemize katmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Yolda.com Kurucu Ortağı ve CTO’su C. Murad Özsert ise, “Yeni yatırımla beraber veri odaklı bir girişim olarak, yeni nesil teknolojiler geliştirerek otomasyon ve operasyonel verimliliği arttırmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji ve çözümler ile sadece müşterilerimizin nezdinde değil, sektörde de dijitalleşmeye öncü olma gayesini taşıyoruz.” ifadelerine yer verdi.