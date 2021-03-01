YTÜ Teknopark firmalarından 2020'de 181,2 milyon TL ciro

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark'ta geçen yıl girişimcilik ve kuluçka faaliyetleri kapsamında online eğitimler düzenlendiğini, sektör ve yatırımcı buluşmaları, hızlandırıcılar, kümelenme çalışmalarının öne çıkan faaliyetler arasında yer aldığını söyleyen Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, kuluçka bünyesinde bulunan 150'nin üzerinde girişimci firmanın 2020 sonunda 181 milyon 239 bin 118 TL ciro elde ettiğini bildirdi.

Firmaların bünyesinde toplamda 864 personelin çalıştığını belirten Yılmaz, "2020 yılı faaliyet döneminde kuluçka firmalarımız arasında yer alan zeytin çekirdeğinden biyoplastik üreten Biolive 30 milyon dolar değerleme, giyilebilir teknoloji alanında faaliyet gösteren Thread in Motion 100 milyon TL değerleme, 4-13 yaş aralığındaki çocukların bilişsel gelişimlerini destekleyici oyun geliştiren akademik girişim olan MentalUp 15 milyon dolar değerleme, otomasyon sistemlerinin uzaktan kontrol ve yönetimi teknolojileri üzerine çalışan HUBBOX 6 milyon TL değerleme, satış otomasyonu uygulaması olan EKMOB 25 milyon TL değerleme, e-ticaret yazılım platformu Pixa Software 6,2 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı." açıklamasını yaptı.

"Girişimcilere erken aşamada finansal destek sağlanacak"

Yıldız Kuluçka Merkezi'nin ülkenin yetenekli girişimcilerini kuluçka aşamasında keşfederek desteklediğini ve kuluçka merkezindeki girişimlerin başarılı şirket yapısı oluşturmalarına yardımcı olduğunu söyleyen Tamer Yılmaz, merkezde yürütülen hızlandırıcılara katılan girişimcilerin; farklı sektörler dikeyinde özel olarak tasarlanmış eğitimler, açık ve kapalı ofis imkanları, birebir akademik ve teknik mentorluk oturumları, ileri Ar-Ge fonları ve diğer finansman kaynaklarına erişim danışmanlığı, potansiyel müşteri ve yatırımcı görüşmeleri ile firmaların ilk ürünlerini üretebilmeleri amacıyla ücretsiz olarak sunulan prototip imalatı gibi YTÜ Teknopark'ın sunduğu birçok imkandan yararlanmaya devam ettiğini aktardı.

Yılmaz, şöyle devam etti: "2021 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin öncelik verdiği sektörler ve YTÜ Teknopark'ta mevcut kümelenmelerimizi göz önünde bulundurarak değer yakalama perspektifiyle girişimcilere erken aşamada finansal destek sağlanacaktır. Türkiye'nin en çok yatırım alan kuluçka merkezi olma hedefiyle girişimcilerimiz için yaptığımız yatırımcı buluşmalarına ağırlık verilecektir. Bunun yanı sıra başta oyun, sağlık, finans ve sigorta teknolojileri olmak üzere girişimciler için tematik alanlara özel sürdürebilir olmalarını destekleyici ve hızlandırıcı süreçler de faaliyete alınacaktır."

"Oyunu yeniden tanımlayan startup'larımız artıyor"

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, Türk girişimcilerin, sahip oldukları potansiyeli ve gücü fark ettiğini belirterek, dijital çağın gerekliliklerine uygun geliştirilen bilgiye ve teknolojiye dayalı inovasyonların bunun en büyük göstergesi olduğunu ifade etti.

Startup'ların gelişme hızları, sahip oldukları büyüklükler, yarattıkları istihdamlar ve eriştikleri küresel ağların gelecek için son derece umut verici olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: "Artık teknolojiyi sadece kullanan değil, kaynaklara erişerek bilgiyi işleyen-üreten, inovasyon geliştiren, yeni teknolojiler üreten, tüm bunları satılabilir ürünlere dönüştüren, fırsatları ve sürdürülebilir başarıları yakalayan zengin bir güce sahibiz. Dolayısıyla var gücümüzle girişimcilik kültürüne yönelik sınırlarımızı zorlamak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Dünya çapında söz sahibi olmak için oyunu yeniden tanımlayan startup'larımız artıyor. Giderek zorlaşan küresel rekabet şartlarında katma değerli gelir modellerimiz gelişiyor. 2020 yılında oyun, finansal teknolojiler, ödeme sistemleri, sağlık ve biyoteknoloji alanında ön plana çıkan büyük ölçekli Türk start-up'ların dünya çapındaki başarıları gerçekten de göğsümüzü kabartıyor. Ulus olarak milyar dolarlık 'unicorn' çıkarabilme gücümüzü keşfettik. Türkiye için büyük bir umut ve gelişim motivasyonu olan bu başarılar, çok yakında sınırlarımızı aşan yeni uluslararası unicorn'ların doğuşunu da hızlandıracaktır."

"Kuluçka merkezimize son derece inanıyoruz"

YTÜ'nün, Türkiye'nin Ar-Ge faaliyetlerine katkı sunan 21. yüzyılın girişimci üniversite modellerinin en iyi örnekleri arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Tamer Yılmaz, YTÜ Teknopark'ı, "yeni fikirlerin katma değere dönüşümünü kolaylaştıran uluslararası bir inovasyon merkezi" olarak konumlandırdıklarını söyledi.

YTÜ Teknopark'ın, sürdürülebilir katma değer yaratmaya odaklanmış Türkiye'nin en güçlü kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, kurumun sürdürülebilir gelişim için ileri teknolojiyi işleme ve yüksek standartlarda kullanma konusunda son derece iddialı durumda olduğunu kaydetti.

YTÜ Teknopark bünyesinde yer alan yazılım, bilişim, iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, ilaç, makine ve teçhizat imalatının kimya, havacılık, enerji, savunma sanayi, inşaat ve gıda sanayi firmalarının Ar-Ge ve üretim desteklerine ulaşımını kolaylaştırdığını ifade eden Yılmaz, "(YTÜ Teknopark) Bu yönüyle sektörünün en parlak profesyonellerinin ilk tercihleri arasında yer almaktadır." dedi.

Yılmaz, YTÜ Teknopark bünyesinde bulunan firmaların küresel erişimini güçlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Üniversite ve sanayi iş birliğini güçlü bir kültüre dönüştürerek know-how desteklerimizle ilham verici araştırmalara, inovasyon ve ticarileştirme faaliyetlerine öncülük ediyoruz. Bu yönümüzle yerli ve milli kalkınmada önemli bir role sahip olacak markalarımızın doğmasına, büyümesine ve küresel rekabete açılmasına öncülük ediyoruz. Günümüzün en önemli donanımları arasında yer alan güncel kalabilmeyi ve hızlı olmayı son derece önemsiyoruz. Bu anlamda fikirlerin hızla ve kolaylıkla hayata geçmesini sağlayan kuluçka merkezimize son derece inanıyoruz. YTÜ Teknopark, Türkiye'nin büyüyen ve gelişen ekonomisine sağladığı katkı bakımından teknoparklar arasında lider konumdadır. Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon ihracatı eksenli geliştirdiğimiz kalkınma kültürü gittikçe daha da güçlenmektedir."