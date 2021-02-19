Zararlı yazılımları kovalayan Malwation yatırım aldı  

Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’daki bir girişime yatırım geldi. Zararlı yazılım analizi ve geliştirilmesi alanında yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışan Malwation, 7 milyon değerleme ile tohum yatırımına imza attı.

8 kişilik genç ekip; iş insanı Sertaç Özinal ve Alesta Yatırım’dan aldıkları ilk tohum yatırımını pazar faaliyetlerini güçlendirmek ve global arenada adından söz ettirecek bir ürün geliştirmek üzere değerlendirmeyi hedefliyor. Malwation’ın siber güvenlik operasyonları yürüten tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmak üzere geliştirdiği AIMA ve MSP ürünlerinin Türkiye’de herhangi bir alternatifi bulunmuyor. Ürünler yenilikçi özellikleriyle de global arenada rakiplerinden sıyrılıyor.

Ajan kullanmadan zararlıları yok ediyor

Aldıkları yatırıma yönelik değerlendirmelerde bulunan Malwation Kurucu Ortağı Kağan Işıldak geliştirdikleri ürünler sayesinde tohum yatırım aldıklarını söyleyerek şöyle devam etti: "Genç ve dinamik ekibimizle büyük bir özveriyle geliştirdiğimiz bu çözümler sektöre önemli katkılar sunacak. Zararlı yazılım analiz platformlarında temel problem, bu sanal sistemlerin ve gözetleme araçlarının tespit edilebilir olmaları. AIMA ile biz bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Geliştirdiğimiz ve kullandığımız teknoloji sayesinde ajan kullanmadan, hypervisor seviyesinde izleme yaparak zararlı yazılımları çalışmaları gerektiği gibi izleyerek kullanıcıya FalsePositive oranı düşük bir rapor sunarak aksiyon sürecinde doğru adım atmalarını sağlıyoruz. Global anlamda Antivirüs ve EDR’ları test eden kurumlarla iletişim halindeyiz ve onların bu test süreçlerine de yakın zamanda dahil olacağız. Yapmış olduğumuz PoC’lerde ve iç testlerimizde gördüğümüz kadarıyla da ürettiğimiz zararlı yazılımlar ve uyguladığımız test yöntemleri, müşterinin alım kriterlerini ciddi anlamda etkileyecek durumda. Malwation olarak bu yatırımımızı en doğru şekilde değerlendirip kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Yatırımcılarımıza bize güvendikleri için tekrar teşekkür ediyoruz.“