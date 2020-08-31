4 kıta, 15 ülke 31 üretim tesisi

31 Ağustos 2020

Bugün eğer Türkiye otomotiv sanayisi kendini dünya pazarlarında kabul ettiren bir güce ulaşmışsa hiç kuşkusuz bu durumun yaratılmasında sektöre tedarik sağlayan şirketlerin varlığı da büyük katkı sağlamıştır. Otomotiv tedarik sanayi ayrıca, Türkiye ihracatının da en önemli sektörleri arasındadır. Bu alanın önemli oyuncularından Orhan Holding, kamuoyu önünde çok fazla bulunmasa da yalnızca Türkiye’de değil, dünya otomotiv endüstrisinde de çok yakından takip edilen bir yapıya sahiptir.

Türkiye’nin yanı sıra 4 kıtada, 15 ülkede 31 fabrikası vardır. Bu dev üretim gücü ile otomotiv sektörü için akışkan transfer sistemleri, egzoz sistemleri, hassas yaylar, paslanmaz çelik boru ve hortumlar, metal şekillendirme ve montaj, otomobil koltuğu ve parçaları, esnek kumanda telleri, vites mekanizmaları ve poliüretan sünger üretimi gerçekleştirir. Orhan Holding’in Türkiye dışında ABD, Meksika, İngiltere, İspanya, Slovakya, Fransa, Romanya, İtalya, Macaristan, Güney Kore, Rusya, Hindistan, Fas ve Çin’de operasyonları bulunuyor. Şirketin çalışan sayısı 10 bini aşıyor.

Endüstrideki yolculuğuna 1972 yılında Teknik Malzeme’nin kurulması ile başlayan Orhanlı Holding, sektöründe yoluna yatay ve dikey büyümeyle devam etti. Yurt içinde ve dışında sıfırdan fabrikalar kurduğu gibi satın almalar da gerçekleştirdi. Özellikle 2007’de birlikte ortaklık yürüttüğü Amerikan DANA’nın 8 ülkedeki operasyonlarının satın alınması, küresel alanlardaki üretim faaliyetlerinin başlangıcı ve dönüm noktası oldu. Aynı zamanda yüksek değer yaratan hayırsever olan kurucu İbrahim Orhan, 1995 yılında şirketlerini Orhan Holding çatısı altında toplarken, 1996 yılında da Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı’nın kuruluşunu gerçekleştirdi. Eğitim burslarının yanında çok sayıda okulun hizmete açılmasını sağladı.

Girişimciye altın tavsiyeler

Orhan Holding kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim Orhan, aylık ekonomi dergisi Capital’e girişimciliğe dönük değerlendirmesini ve tavsiyelerini şu başlıklar altında toplamıştı: Girişimciliğin ilk kurallarından biri risk alma becerisini gösterebilmektir. Hedefinizi seçin. Ne yapmak istiyorsunuz, onu seçin ve odaklanın. Zamanın kıymetini bilin ve onu iyi kullanın. Kendinize güvenin. Başarılı insanlarda olan her donanım sizde de var. İki kol, iki el, iki göz ve en önemlisi bir beyne sahipsiniz. Gücünüzü bilerek girişimci olun maceracı olmayın. Her yeni girişimde ya da var olanları genişletirken iyi bir tüccar, iyi bir iktisatçı, iyi bir mühendis ve iyi bir finansmancı gibi düşünün. Dürüst, namuslu, saygılı olun, toplum kurallarına uyun.