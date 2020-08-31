Anadolu Efes, Avrupa’nın beşincisi dünyanın 10’uncusu

31 Ağustos 2020

Anadolu Efes satış hacmi bakımından Avrupa’nın en büyük 5’inci, dünyanın en büyük 10’uncu bira şirketi olarak faaliyet yürütüyor. 1969 yılında İstanbul ve İzmir’de kurulan iki fabrika ile faaliyetine başlayan Anadolu Efes, günümüzde Türkiye’de Ankara, İzmir ve Adana’daki 3 bira fabrikası, Afyon ve Konya’daki 2 malt tesisi ve Bilecik’teki şerbetçiotu işleme tesisi ile sektöründe öncü atılımlara imza attı. Yaklaşık yarım yüzyıldır sektör liderliğini sürdüren, Türkiye’de ilk akla gelen bira markası Efes Pilsen’in üreticisi olan Anadolu Efes, Türkiye’de yıllık 760 milyon litre bira ve 118 bin ton malt üretim kapasitesine sahip.

Yanı sıra şirket, Rusya’dan Kazakistan’a uzanan geniş coğrafyada da çok yakından tanınıyor. Toplam 16 ülkede, 21 bira fabrikası, 5 malt üretim tesisi, 1 şerbetçiotu işleme tesisi, 1 preform üretim tesisi ve 26 şişeleme tesisi var ve toplamda 700 milyonluk bir tüketim grubuna hitap ediyor. Ürünlerini 70’ten fazla ülkeye ihraç eden Anadolu Efes, satış gelirlerinin yaklaşık üçte ikisini yurt dışında gerçekleştiriyor.

Faaliyet gösterdiği coğrafyalardaki demografik özellikler, ürünlerinin tercih edilme oranlarını çok güçlü biçimde destekliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu ülkelerdeki nüfusun ortalama yüzde 26'sı 14 yaşın altında ve yıllık ortalama nüfus artışı ise yüzde 1.5 oranında seyrediyor. Söz konusu rakamlar, Anadolu Efes’in pazar dinamiklerini yansıtıyor. Anadolu Efes CEO & Bira Grubu Başkanı Can Çaka, “Anadolu Efes, bira operasyonlarının bulunduğu tüm ülkelerde, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Moldova ve Gürcistan’da lider konumda. Şirketimiz ana bira markası ile özellikle Almanya, İngiltere ve Çin gibi ülkelerde de etkinliğini sürdürüyor.” diyor.

Yurt dışı operasyonlarında toplam 12 bin 653 çalışanı bulunan Anadolu Efes’in geçen yıl global cirosu 15.3 milyar TL olarak ortaya çıktı. Anadolu Efes’in yurt dışı gelirleri, 2019 yılsonu itibarıyla toplam cirosunun yüzde 65’ini oluşturdu. 2012’de, SAB Miller ile stratejik ortaklık kuruldu. 2016’da, dünyanın en büyük bira üreticisi Anheuser-Busch InBev’in SAB Miller’ı devralmasıyla, Anadolu Efes’in yüzde 24 hissesi de AB In- Bev’e geçti.

Birada yeni tekniğin sahibi olacak

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Efes’in bira ustaları ve mühendisleri dünyada yeni bir üretim tekniği geliştirdi. Dünya bira sektörü için önemli bir inovasyon niteliği taşıyan +1 Dinlendirme tekniği dünyanın önde gelen bira standartları enstitüsü VLB tarafından onaylandı. Patent başvurusunda bulunulan tekniğin, dünya bira literatürüne mevcut iki tekniğin ardından üçüncü bir bira üretim yöntemi olarak girmesi bekleniyor. Bu durumun dünya bira üretiminde dengeleri değiştirmesi bekleniyor.