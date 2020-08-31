Arçelik'te satışların yüzde 68’i global arenadan geliyor

31 Ağustos 2020

Global marka olmanın kriterlerini sıralamaya kalksak, herhalde karşımıza çok kabarık bir liste çıkar. Türkiye’de bir vizyonu tarif eden ‘global marka’ kavramı, öteden beri hedeflerde ilk sırada yer alır. Hemen her uzmanın ayrı bir tanım yapabileceğine inandığımız bu kavramın içini en çok dolduran grupların başında hiç kuşkusuz Koç Holding’in amiral şirketlerinden Arçelik geliyor.

Bu yıl 52. kez açıklanan İSO 500’ün tüm zamanlarında listede yer alan Arçelik, 2000’li yıllardan itibaren yönünü dünyaya çevirdi. Global arenada markalar, fabrikalar satın aldı, farklı coğrafyalarda sıfırdan tesisler, ortaklıklar kurdu.

Avrupa’dan Güney Afrika’ya, Asya’dan, Uzak Doğu’ya uzandı bu yatırımlar. Hindistan’ın en büyük şirketler grubu ile yarı yarıya ortaklık kuruldu, ‘Beko Yolu’yla bu dev bölgede liderlik hedeflendi. Tata ile yüzde 50 ortaklık ile kurulan Voltbek şirketiyle 10 yıl içinde 1 milyar doları aşan ciroya ulaşılması ve ülkede lider bir marka olunması hedefleniyor.

Dünyada 65’ten fazla ülkede hizmet yürüten meşhur Grundig, 13 yıldır Arçelik Grubu’nun bünyesinde bulunuyor. Avusturya’nın 136 yıllık markası Blomberg ile 2002 yılında bünyeye dahil edilen 1893’te kurulan ülkenin en büyük beyas eşya markası Elektrabregenz (2002’de gruba dahil oldu) satın almasına imza atıldı. Singer’le Bangladeş pazarına, Defy ile yalnızca Güney Afrika Cumhuriyeti’nde liderliği değil, Sahra Altı Afrikası’nın en büyük oyuncusu olmaya uzanan, Pakistan’da Dawlance, Arctic ile Romanya’da öne çıkan Arçelik, sözkonusu yatırımları sayesinde önemli bir rakamsal boyuta ulaştı.

Nasıl mı?

Grubun bugün 9 ülkede 23 üretim tesisi bulunuyor. 34 ülkede satış ve pazarlama ofisi var ve Arçelik ile Beko dahil 12 markasıyla 150 ülkede ürün ve hizmet sunuyor. Dünya genelinde 30 bin çalışanı var. Dünya genelinde 46 bağlı ortaklığı bulunuyor. Vee, konsolide satışlarının yüzde 68’lık kısmı uluslararası satışlardan elde ediyor.

İpek Yolu’nda hedef ilk 3

Arçelik tüm grup olarak Avrupa’nın adet bazında pazar payı sıralamasına göre ikinci en büyük beyaz eşya şirketi konumunda bulunuyor. Global küçük ev aletleri pazarında da önemli bir konuma sahip. Beko, Avrupa’da bir numaralı solo beyaz eşya markası unvanıyla faaliyetlerine devam ediyor. Ayrıca Doğu Avrupa, İngiltere ve Polonya'da beyaz eşya pazarında liderliğini, Fransa'da solo beyaz eşya pazarında birinciliğini sürdürüyor. Arctic, Romanya’da beyaz eşya pazarının lideri konumunda bulunuyor. CEO’su Hakan Bulgurlu yönetimindeki Arçelik, en stratejik yatırımlarından olan Hindistan’da ise ‘Beko Yolu’ stratejileri kapsamında tarihi İpek Yolu üzerindeki ülkelerde ilk üçe girmeyi hedefleri arasına aldı.