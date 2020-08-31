"Bugün dünya 2’ncisi hedef global 1’incilik"

31 Ağustos 2020

Temelleri 1952 yılında merhum iş insanı Raif Dinçkök tarafından atılan Akkök Holding’i yakından takip edenler, sanayiye dönük stratejisinde uzmanlaşmayı, yalnızca Türkiye pazarında değil, global arenada da en rekabetçi kulvarda olmayı önceliklediğini bilirler. Sermaye, kapasite, teknoloji ve insan gücü ile bu yolda önemli mesafeler alan şirketlere sahiptir Akkök Holding. Tıpkı Aksa Akrilik gibi Gizemfrit de bu stratejiye örnek şirketlerdendir. Emaye, seramik, pigment ve mürekkep fonksiyonel kaplamalar ve cam olmak üzere 5 ana alanda üretim yapan Gizemfrit, beyaz eşya, mutfak araç gereçleri, fırın, cam ve seramik endüstrisi gibi alanların lider markalarının çözüm ortağı olarak faaliyet yürütüyor.

Yılda 73 bin ton kapasiteyle üretim yapan, 65 milyon dolarlık yıllık ihracat tutarına sahip şirket, yüzde 12 global pazar payıyla sektöründe dünya ikinciliğine sahip. Gizemfrit, 6 kıtada 60 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatını gelecek 5 yılda 195 ülkeye çıkararak global pazar payını yüzde 15’e yükseltmeyi ve dünya birinciliğini hedefl iyor. Adapazarı Göktepe’deki fabrikasında ilk üretimini 1979’da gerçekleştiren Gizemfrit, Akkök Holding şirketlerinden Türkiye’nin öncü kimya şirketi Akkim tarafından büyüme stratejileri doğrultusunda 2015 yılında satın alındı.

Bugün Sakarya’nın Hendek ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 30.000 m2'si kapalı toplam 60.000 m2’lik modern tesislerinde üretim gerçekleştiriyor. Gizemfrit’in ürünleri; fırın, termosifon, mutfak gereçleri, alüminyum, döküm, seramik karo, vitrifiye, porselen, medikal porselen ve cam gibi malzemelerin, dekoratif ve koruma amaçlı olarak kaplanmasında kullanılıyor. Türkiye’nin en büyük bor ürünleri tüketen firmalarından olan Gizemfrit’in, dünyanın pil dışı en büyük lityum kullanıcıları arasında bulunduğunu da belirtelim.

Akkök’ün en stratejik şirketlerinden

Akkök Grubu’na 2015’te katılan Gizemfrit, hızlı bir büyüme gösterdi. Şirket, İspanya’da seramik sektörü için inkjet mürekkebi üretimi gerçekleştiren Megacolor şirketini 2018’de bünyesine kattı. Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, satın alma değerlendirmesinde Akkök Holding olarak kimya sektöründen kaynaklanan dış ticaret açığının yüzde 2’sini kapatmayı hedefl ediklerini vurgulayarak, “Bu hedef doğrultusunda organik ve inorganik büyüme fırsatları ararken; katma değer yaratan, inovatif ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Gizemfrit, Megacolor ile birlikte seramik frit ve mürekkepte uluslararası bir oyuncu haline gelirken, cari açığı kapatma konusunda da önemli bir rol oynuyor." açıklamasını yapmıştı.