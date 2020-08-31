Gedik, kaynakta hem üretiyor hem eğitiyor

31 Ağustos 2020

Gedik Holding’in amiral gemisi Gedik Kaynak, sektöründe değer yaratan, Türkiye’nin ilk kaynak mühendislerinden olan Halil Kaya Gedik tarafından 1963 yılında kuruldu. Uluslararası tescilli ticari markaları olan GeKa ve GeKaTec’in gösterdiği performans ile Türkiye’de ‘kaynak elektrodları’ sahasının adeta jenerik markas oldu.

Küçük yaşlardan itibaren babasının izinde, üretim tesislerinde deneyim kazanan Hülya Gedik’in girişimleri ile Gedik Kaynak, sektöründe farklı bir pozisyonda konumlandırıldı. Bir taraftan Türkiye’de ve dünyanın değişik coğrafyalarında yüksek teknoloji ile yürütülen üretimin yanı sıra söz konusu iş alanında Gedik Kaynak, önemli bir farkı da ortaya koymayı başardı. Alanının önemli sanayicilerinden Gedik, iş sahasına eğitimci yönünü de ekledi.

Gedik Holding bünyesinde sanayi kuruluşlarına uzman yetiştirme misyonu ile kurulan Gedik Üniversitesi çatısı altında, yalnızca kaynak sahasına özel eğitim birimleri oluşturuldu. Bu adım, hem sanayici hem de eğitimci yönü ile sektörüne hizmet verme noktasında Gedik’i dünya çapında ayrıcalıklı bir konuma yöneltti. Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik, sektörlerine hem sanayici hem de eğitimci yönleriyle hizmet verdiklerini söyledi.

Uluslararası Kaynak Mühendisliği ve Teknikerliği alanlarında Gedik Eğitim Vakfı ( GEV) çatısı altında eğitimler veren Gedik Kaynak akredite kuruluşu olan Gedik Test Merkezi (GTM) ile müşterilerine satış sonrası tahribatsız ve tahribatlı muayene hizmetleri de sunuyor. Enerjiden otomotive, gemi inşaattan savunma sanayine geniş bir yelpazede pek çok sektöre ürün ve hizmet sunan Gedik Kaynak, sahip olduğu portföyü ile dünyada tek. Küresel ölçekte, kaynak sarf malzemeleri ve kaynak makinesi üreten, otomasyon sistemleri geliştiren, test merkeziyle tahribatlı ve tahribatsız muayene yapabilen ve her seviyede kaynak eğitimleri veren başka bir şirket yok.

100 ülkeye ihracat

Gedik Kaynak yılda yaklaşık 100 bin ton üstün kaliteli örtülü kaynak elektrotları, gazaltı, tozaltı, özlü tip kaynak tellerinin yanı sıra redresörler, gazaltı ve tozaltı kaynak makineleri, inverter tip makineleri ve kaynak jeneratörleri üretiyor. GeKaRobot markası altında robotik çözümler sunan, talebe özel kaynak otomasyon sistemleri tasarlıyor. 100’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Alanında Avrupa’nın ilk beşinde bulunan Gedik’in Azerbaycan’da üretim tesisi bulunuyor. Tesisin, Azerbaycan’ın ilk Türk sanayi olduğunu belirtelim. Gedik Holding’in gelecek hedefl eri arasında Avrupa’nın yanı sıra Bangladeş’e de yatırım kararı bulunuyor.