Her üç uçak lastiğinden ikisini Kordsa güçlendiriyor

31 Ağustos 2020

Sabancı Holding’in global vizyonunu tarif eden şirketlerin başında Kordsa geliyor. Rahmetli Sakıp Sabancı’nın üzerinde hassasiyetle durduğu sanayi grubunun global gemisi Kordsa, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın da kariyer yolculuğunda önemli yer tutuyor.

Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri pazarlarının dünya çapında etkin oyuncusu Kordsa, 4 bin 500 çalışanıyla Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland, ABD olmak üzere 5 ülkede 12 üretim tesisiyle hizmet veriyor.

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, Kordsa’nın vizyonuna ilişkin, “Son dönemde Kordsa, organik büyümesini, inorganik büyüme ile de destekliyor.” açıklamasını yapıyor.

Alemdar, “Sabancı Holding olarak vizyonumuzu “Yeni Neslin Sabancı’sı” olarak tarifl iyoruz. Bu vizyonun dayandığı en temel unsurlardan biri de teknoloji ve dijitelleşme. Bu noktada Sanayi Grubu şirketlerimizden Kordsa da örnek bir konumunda bulunuyor.” diyor.

Bugün, dünyada her 3 otomobil lastiğinden 1’ini, her 3 uçak lastiğinden 2’sini güçlendiren Kordsa, lastik sektöründe yakıt kullanımını azaltan, çevre dostu ürünler geliştirirken, kompozit sektöründe araçların daha hafif olmasını, daha az yakıt ve daha düşük karbon emisyonuyla performans göstermesini sağlayan teknolojiler geliştiriyor. İnşaat sektöründe ise altyapı ve üst yapı projelerine yönelik daha dayanıklı, daha pratik güçlendirme çözümleriyle yaşamın her alanına dokunuyor.

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, “Kompozit teknolojileri pazarında sürdürülebilir büyümemize devam etmek için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.” diyor.

Kordsa, son iki yılda ABD’de dört önemli şirketi bünyesine kattı ve yıllık 150 milyon doları aşan bir iş kolu yarattı. 2018 yılında satın alımını gerçekleştirdiği uzay ve havacılık endüstrisine ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development, Textile Products ve Advanced Honeycomb Technologies şirketleri ile faaliyet alanını ve yetkinliklerini genişletmişti.

Oksit-oksit seramikte lider oldu

Kordsa, 2019 yılında ise ürettiği ileri kompozit malzemeler uçak motorlarının yanı sıra farklı sektörlerde de yeni nesil birçok uygulamada kullanılan Axiom Materials’ı bünyesine kattı. Bu satın alma sayesinde ileri teknoloji kompozit ara mamul portföyünü tamamlayan Kordsa, uçak motorlarında kullanılan yüksek ısıya dayanıklı Oksit-Oksit seramik prepreg pazarının lider oyuncusu haline geldi. Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle, oluşturduğu “İnce Filmler ve Esnek Elektronikler” Ar-Ge platformunda, esnek elektronik uygulamaları ve bu uygulamaların başta tekstil, kompozit, otomotiv ve sağlık endüstrilerine yaratacağı etkiler hakkında çalışmalara devam ediyor.