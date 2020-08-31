Hidromek, iş makinalarında devlerle yarışıyor

31 Ağustos 2020

Sektörünün öncü girişimcisi Hasan Basri Bozkurt tarafından kurulan Hidromek, iş makinaları alanında yeni dönem rekabetine iddialı hazırlanıyor. Şirket, 20’ye yakın modelde Ar-Ge çalışması yürütüyor, yeni nesil ürünlerine çok güveniyor.

Türkiye iş yaşamının başarılı girişimlerinden biri Hidromek tarafından gerçekleştirilmiştir. Oyunun kurallarını 10'un üzerinde ülkenin koyduğu, uluslararası rekabette teknolojinin, marka imajının, ciddi sermaye gücünün ve satış sonrası hizmetlerin büyük rol oynadığı bir sektöre sıfırdan giriş yaparak, devlere kafa tutmak hiç de kolay anlatılır bir öykü olmasa gerek.

Hidromek, iş makinaları alanında faaliyet yürütmek amacıyla sektörüne ve iş yaşamına büyük katkılar sunan merhum iş insanı Hasan Basri Bozkurt’un öncülüğünde 1978 yılında kuruldu. İlk üretim alanı traktör ve iş makinaları ataşmanları üzerine idi. Önce iç pazarda gelişim gösterildi, 1999 yılında ilk ihracatın başladığı Tunus sevkiyatı ile birlikte global pazara odaklanıldı.

Bünyesinde 2 bin kişinin çalıştığı Hidromek, dördü Ankara’da, biri İzmir’de, biri de Tayland’da olmak üzere altı üretim tesisinde kazıcı yükleyici, hidrolik ekskavatör, lastikli yükleyici, motor greyder ve toprak silindiri üretimi gerçekleştiriyor. Tayland operasyonuna özel bir açılım yapmak gerekiyor. 2013’te Hidromek ile Mitsubishi Heavy Industries arasında imzalanan anlaşmayla Mitsubishi'nin Tayland'daki üretim tesisi ile tüm tasarım, üretim, know-how teknolojisi ve satış sonrası hizmetleri şirket bünyesine geçti. Bu operasyonla ülkede, Arçelik ile birlikte en büyük Türk yatırımcı ünvanını alan şirket, Japonya, Güny Kore, Çin gibi Uzak Doğulu rakipleri ile daha güçlü şekilde rekabet edebilme şansını yakaladı.

İş makineleri konusunda global arenanın referans yayını KHL Group’un, dünyada iş makineleri üreten en büyük firmaların sıralandığı uluslararası “Yellow Table” listesinde yer alan tek Türk makine üreticisi Hidromek oldu. “Yellow Table 2020” listesinde de yer alan Hidoromek, listeye 7’nci kez girme başarısı gösterdi. Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, 150 milyon dolara yakın ihracat yaptıklarını söyleyerek, ürünlerinin 100 ülkede hizmet ürettiğini dile getiriyor. Bozkurt, “Elektrikli ve hibrit makinalarla bu sayıyı geometrik olarak artıracağız.” dedi.

Ar-Ge ile daha da öne çıkacak

Büyük önem verilen Ar-Ge faaliyetleriyle gösterilecek performans, Hidromek’in rekabetteki geleceğini de yeniden şekillendirecek. Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, 20’ye yakın modelde Ar-Ge çalışmasının sürdüğünü dile getiriyor. Bozkurt, “Otonom, yarı otonom, elektrikli ve hibrit makinalar için 20 modelde Ar-Ge çalışmasına devam ediyoruz. Tamamlamaya yakın olduğumuz modeller var. Bunları da önümüzdeki birkaç yılda piyasaya süreceğiz. Hibrit araçları 2022’de tanıtırız" dedi. Pandemiyle birlikte rekabet ettikleri kimi ülkelerin geride kaldığını, Türkiye’nin ise öne çıktığını kaydeden Bozkurt, “180 bin adetlik Avrupa pazarına yoğunlaşarak, ihracatta 5 milyar dolara da çıkabiliriz” diyor.