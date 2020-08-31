Küresel mutfakta ilk 10 marka arasına girecek

31 Ağustos 2020

Sektörünün Türkiye’deki en büyük şirketi Öztiryakiler, 5 kıtada 130'u aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor, dağıtım kanalları, yetkili servisleri ile hizmet veriyor. Halihazırda Avrupa’nın sektöründe en büyük 15 şirketi arasında bulunuyor.

Öztiryaki Ailesi’nde ikinci neslin devreye girmesi ile birlikte kurumsallaşma adına önemli adımlar atılırken, şirket tarihinin en stratejik kararı da geçtiğimiz yılın son ayı içerisinde atıldı.

2019 sonunda Öztiryakiler, endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe dünyanın en büyük üç firması arasında yer alan Japon Hoshizaki Corporation ile gelişen ve globalleşen dünyada daha kaliteli, daha hızlı ve verimli üretim yapmak, yenilikler tasarlamak ve büyük yatırımlara imza atmak için bir ortaklığa gitti. Hoshizaki’den gelen talep üzerine ve bu ortaklık ile oluşacak sinerjinin şirketin, dünya pazarlarındaki etkinliğini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Ortaklığın ardından Öztiryakiler’in kısa vadede Avrupa’da ilk 10 arasına girme hedefi var.

Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Tahsin Öztiryaki, “Öztiryakiler, Türkiye’de ve dünyada anahtar teslim proje üreticisi konumunda bulunuyor. Orta Doğu, Avrupa, Afrika, Asya ve Güney Amerika'da satış kanallarıyla ihracatta hızlı bir büyüme gösteren firmamızın Rusya ve Kazakistan’da satış-pazarlama ve proje ekiplerinin bulunduğu showroom ve depoları ile yine Rusya’da 10 bin m2 alanda üretim yapan bir tesisi de bulunuyor” dedi. Japon ortakları ile büyük bir uyum içerisinde faaliyet yürüttüklerini ve sorumlulukları paylaştıklarını kaydeden Öztiryaki, “İki ülkenin kültürel yakınlığını, iş yapış şekillerinde de görüyoruz. Ortaklığımız ile özellikle bulunduğumuz pazarlardaki etkinliğimiz artırdığımız gibi yeni kulvarlarda da manevra kabiliyeti kazanacağız” dedi.

5 bin ürün çeşidi var

Türkiye’nin ilk yerli ve milli hızlı tren projesinin mutfak setlerini ürettiklerini söyleyen Tahsin Öztiryaki, “5 bini aşkın ürün çeşidi ile mutfakların projelendirilmesi, kurulması, eğitimlerinin verilerek işletmeye açılmasına kadar tüm süreçlerin planlaması, üretimi ve servis geçmesi için destek veriyoruz” dedi. Öztiryaki, orta vadede 10 dünya markası arasına girme hedefimiz var. Ar-Ge, Ür-Ge, mühendislik birimleri, güçlü laboratuvarı ile ürün-süreç geliştirme çalışmalarımızla bu hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.