Rönesans, Avrupa’nın 9’uncu en büyüğü

31 Ağustos 2020

Uluslararası inşaat sektörü için saygın bir kaynak olarak kabul edilen ENR dergisinin, 2020 yılına ilişkin ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesi yakın zamanda yayımlandı. Her yıl dünya kamuoyu ile paylaşılan çalışmanın son verileri, Türkiye müheahhitlik sektörünün yine başarılı performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

ENR 2020 Dergisi’nin verilerine göre, 2019 yılında en başarılı 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firması bulunuyor. Bir önceki yıl ilk 100 firma arasına giren Türk firması sayısı 7 iken, 2019'da bu sayı 9'a çıktı, ilk 30'a da 1 Türk firması girdi.

Endüstri tesisleri, gayrimenkul, altyapı ve üstyapı ile medikal inşaat alanlarında global çapta önemli projeler hayata geçiren Rönesans İnşaat, 2020 yılında bir önceki yıla göre 10 sıra birden yükselerek, ENR listesinde 23. sırada yer aldı. Avrupa’nın en büyükleri arasında da 9’uncu sırada yer aldı. Rusya/St. Petersburg’da kurulan Rönesans Holding, bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada, toplam 28 ülkede faaliyet gösteriyor. Rönesans Holding, ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, imalat, kimyasal ve ilaç, gıda tesisleri, otomotiv ve makina fabrikaları, devlet binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santrallerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ve karma yapılar inşa ediyor.

Rönesans Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, “Rönesans, 1993'te marka değerlerine, makine parklarına, sermayelerine ve geçmiş tecrübelerine güvenerek işverenlerin ihtiyaçlarını dinlemeyen, çalışanlarına önem vermeyen ve sonucunda sorumluluklarını yerine getirmekte her zaman geciken müteahhitlik sektörüne meydan okumak için kuruldu. Kültürümüzde bütün masallar; az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik, bir arpa boyu yol kat ettik diye başlar; evet biz de 26 yıl boyu hiç durmadan ilerledik ama hala önümüzde çok ama çok uzun bir yol var.” diyor.

Sağlığın da önemli oyuncusu oldu

Rönesans Holding, global arenanın en deneyimli gruplarından. Uluslararası arenadaki başarısını, dünyada yeni bir enerji hattı açılmasını sağlayan Yamal LNG Üretim Tesisi, dünyanın en uzun demiryolu Gotthard Base Tüneli, Avrupa’nın en yüksek binası Lakhta Center gibi geniş yelpazedeki projeleriyle sürdürüyor. Türkiye’de sağlık yatırımının en önemli oyuncularından Rönesans Sağlık Yatırım’ı da bünyesinde bulunduran Rönesans Holding, kısa süre önce Japon Sojitz ortaklığıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni de faaliyete geçirdi. Rönesans Holding, Türkiye'de sağlık yatırımlarının yanı sıra turizm ve eğitim alanındaki projeleriyle de etkin şekilde hizmet yürütüyor.