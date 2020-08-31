Sarten, Avrupa’da ilk üç üretici arasında

31 Ağustos 2020

Yörenin geleneksel gıda ürünlerine ambalaj üreten Sarten, gelişimini madeni yağ kutuları, gıda ambalajları ve konservelerle devam ettirdi. Halihazırda gıda, kozmetik ve endüstriyel ürünler olmak üzere 3 ayrı sektöre metal ve plastik ambalaj üreten ve 80’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Sarten Ambalaj, dünyada ilk 10, Avrupa’da ise ilk 3 metal ambalaj üreticisi arasında yer alıyor.

2000’li yılların başlarında Bulgaristan ile başlayan yurt dışı operasyonları Rusya ve Hollanda’da da devam ediyor. Şirket bu yıl Bulgaristan’da ikinci fabrika yatırımını gerçekleştirdi. Bu yıl içinde Çorlu’da dekoratif ambalaj fabrikasını devreye alan grubun, yurt dışında 4, Türkiye’de ise Silivri, Gebze, Karacabey, Gemlik, Manisa, Ayvalık, Adana ve Çorlu’da 16 fabrika olmak üzere toplam 20 üretim tesisi bulunuyor.

Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, “Bulgaristan’daki 2. ve yurt dışındaki 4. fabrikamızı geçtiğimiz günlerde 10 milyon Euro yatırımla satın aldık. Bölgesel güç haline gelen ambalajın süpermarketi olarak adlandırdığımız Sarten Ambalaj, Bulgaristan’daki son yatırımla Balkanlar’da ve Doğu Avrupa’da Bulgaristan merkezli büyüyecek. Bulgaristan’da halihazırda 25 milyon Euro ciro yaparken bu yatırımla bu rakamı 50 milyon Euro seviyelerine çekmeyi hedefl iyoruz” diyor. Sarten’in Bulgaristan’da satın aldığı şirket ülkenin ilk metal ambalaj tesisi. Sarten’in de en büyük rakibi. Şirket, 400’ü Bulgaristan olmak üzere toplamda 3 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Zeki Sarıbekir “Şu andaki ihracatımız cironun 3’te 1’ini geçmiş durumda. Sarten Ambalaj ihracatını Avrupa, Kuzey Afrika derken Güney Amerika’ya kadar taşıdı. Hangi ülke daha yakın diye bakmanın yanında lojistik maliyetlerini göz önüne alıp hangisine ihracat yapmak daha mantıklı diye düşünmek gerekiyor”.

Aerosol kutuda dünyanın en büyüğü

Sarten Ambalaj’ın, kuruluşunun 50'inci yılı olan 2022 için 500 milyon dolarlık global ciro hedefi bulunuyor. Zeki Sarıbekir, “2022’ye kadar yurtiçi ve yurtdışında toplam 50 milyon dolarlık yatırım yapma hedefi koymuştuk, bu hedef doğrultusunda da ilerlemeyi sürdürüyoruz. 2030 için ise 30 fabrikaya ulaşma ve 1 milyar dolar ciro gerçekleştirme hedefimiz var” diyor. Sarten Ambalaj, oda kokuları, traş köpüğü ve saç spreyleri gibi aerosol kutularında dünyanın en büyüğü. Dünyada bu alanda her 10 kutudan birini Sarten üretiyor.