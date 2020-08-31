THY, yolcuda da kargoda da en üst ligde yer aldı

31 Ağustos 2020

Türkiye, dünya ile entegre bir konuma geldiyse güçlü havayolu sektörünün varlığı bu durumun ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. 1933 yılında kurulan Türk Hava Yolları, güçlü bir havacılık sektörünün oluşmasında öncü ve katalizör olmuş, ülke gelişiminde de önemli misyon üstlenmiştir.

Bahsettiğimiz gibi THY’nin 1933’te 5 uçak ile başlayan yolculuğu, 2019 sonu itibarı ile 350 uçaklık (anlık: 358 adet) filoya ulaşmış bulunuyor. Dünyanın 126 ülkesinde, 318 şehire uçan THY, bu rakamlarla en fazla ülkeye ve en fazla dış hat noktasına uçan havayolu olma özelliğine de sahip.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2019 yılsonu itibarı ile filo büyüklüğü bakımından da dünya genelinde 10’uncu, 8,3 ortalama filo yaş ortalaması ile bu 10 havayolu arasında 4’üncü sırada bulunduklarını dile getirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, THY’nin son dönem gelişimine ilişkin olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türk Hava Yolları taşıdığı yolcu sayısını, son 15 yılda altı kattan fazla büyüterek 2019 yılı sonu itibarı ile 74,3 milyona çıkarmıştır. Bayrak taşıyıcı hava yolu 2019 yılında, uluslararası taşınan tarifeli yolcu sayısı sıralamasında Avrupa’da 4’üncü, dünyada 5’inci sırada yer alırken; toplam taşınan tarifeli yolcu sayısı sıralamasında Avrupa’da 3’üncü sırada yer almıştır.”



Türkiye’de son dönemde hava kargo alanında da önemli yatırımlar yapıldı. Havacılık sahası, dış ticaretin önemli kanallarından biri konumuna yükseldi. Bu gelişimin tetikleyicilerinden biri de yine THY oldu. Türk Hava Yolları’nın son yıllarda büyük gelişim gösteren hava kargo alanında hizmet sağlayan alt markası Turkish Cargo, 23 uçaklık kargo uçağı filosu ile 88 noktaya kargo uçuşu gerçekleştiriyor. Şirketin, son 15 yılda taşıdığı kargo miktarını 11 kattan fazla arttırdığını söylemek mümkün. Kargo taşımacılığındaki hızlı yükseliş ile 2013’de yüzde 2,35 olan global pazardaki payını 2019’da yüzde 4,10 seviyesine yükselen Türk Hava Yolları, 2019 yılında 1,72 milyar dolar kargo geliri elde etti. Satış yapılan kargo miktarına göre Avrupa’da 4’üncü, dünyada 7’nci sırada bulunuyor.