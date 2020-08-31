Tosyalı Holding'den sıfır atık çelik üretimi

31 Ağustos 2020

Son dönemde yurt içinde ve küresel arenada yaptığı yatırımlarla öne çıkan Tosyalı Holding, dünyanın en büyük 10 demir çelik şirketi arasında bulunuyor. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, grup olarak global arenada demir çelik sektöründe Japon ve Alman devlerle rekabet ettiklerini dile getiriyor. Fuat Tosyalı, “Gururla söyleyebilirim ki dünyanın en kaliteli demir çeliği, Almanya, Japonya ile birlikte Türkiye üretiyor.” diyor.

Türkiye’nin çelik devi Tosyalı Holding, 3 kıtada, 25 farklı tesiste yürüttüğü üretimini, 100’ü aşkın ülkeye ihraç ediyor. Tosyalı Holding, yalnızca sektöründe değil, tüm özel sektör kuruluşları arasında yatırım iştahı en yüksek şirketlerin başında geliyor.

“Biz yola çıktığımız ilk gün hedefimizi “demir-çelik üretiminde bir dünya markası yaratmak” olarak koymuştuk. Bugün de bu hedefe ulaştığımız için müthiş gururluyuz” diyen Fuat Tosyalı, yurt dışı yatırımlarına ilişkin de şu bilgiyi veriyor:

“Yurt dışındaki en önemli projelerimizin başında Cezayir’de yer alan Tosyalı Algerie var. Toplam dört faz olarak planlanan ve son faz yatırımının başladığı projemiz tamamlandığında toplam yatırım tutarı 6 milyar doları aşacak. Türkiye’nin yurtdışındaki en değerli varlıklarından olan Tosyalı Algerie’de tüm fazların tamamlanmasıyla birlikte, beş yıl içinde yıllık 8 milyon tonun üzerinde üretim kapasitesine, 5 milyar dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.”

Tosyalı’nın yurtdışındaki bir diğer yatırımı da Karadağ’da bulunuyor. 2012'de holding bünyesine katılan Tosçelik Niksic Special Steel’de yenilenme çalışmaları tamamlandı ve üretime geçildi. Fuat Tosyalı, “Tosyalı Holding’in yurt dışında yatırım hamlesi, Batı Afrika’nın giriş kapısı olan Senegal ve Angola ile devam ediyor. Senegal’de “Tosyalı Ekonomi Bölgesi” oluşturmak için yatırıma başladık. Senegal yatırımı, sadece ülke ekonomisine değil bölgenin ve kıtanın kalkınmasına da büyük katkıda bulunacak. Senegal’den sonra Angola’da da yatırım çalışmalarımızın başladığını ekleyebilirim.” diyor. Fuat Tosyalı, “Bugün yurt dışında kurulu şirketlerimizin toplam cirosu Türkiye cirosuna yaklaştı.” diye konuşuyor.

Çatıdan enerjide 5 büyükten biri

Rekabetçiliğin sadece ürün kalitesi ve rakamlarla açıklanamayacağını vurgulayan Fuat Tosyalı “Biz dünyanın en iyi çeliğini üreten 3 şirketten birisiyiz. Rekabetçilik sadece matematiksel kârlılık değildir. Mesela çevrecilikte de rekabet var. En çevreci, en sosyal gibi. Aynı ürünü, daha çevreci şirkette almak müşterimizi daha mutlu ediyor. Bu açıdan tesislerimizi sıfır atıkla çalıştırma politikamız var. Evsel atık dahi olmayacak. Geri dönüşüm olacak. Yenilenebilir enerjide çok iddialıyız. Dünyada en büyük çatı tipi 5 santralden biri bizde. 250 bin metrekare alanı tamamen güneş panelleri ile kapladık. Dünyanın en küçük karbon ayak izine sahip borusunu üretiyoruz.” diyor.